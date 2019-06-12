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她見證阿翔顧妻女甜蜜畫面　嘆「難道男人都會劈腿？」

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen攝）

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「難道男人不是已劈腿，就是正前往劈腿的路上？」

知名主持人阿翔（陳秉立）被拍到與搭檔謝忻在路邊隔車熱吻，狠狠背叛結婚8年、替他生下3個寶貝的美麗老婆Grace，消息一出，真是把我周三的瞌睡蟲嚇跑，因為我曾親眼見到阿翔一家四口出遊，他行事低調、謹慎，但面對老婆跟小孩卻是那麼溫暖體貼，「這樣的男人，也會搞外遇啊？」讓我想起讀者Ferlin的這句話：「所以，男人不是已劈腿，就是正前往劈腿的路上。」

去年10月，我和阿翔一家分別受邀參加親子樂園的開幕活動，雖然曾跑過娛樂線，但或許是倦怠感吧，我不太愛看電視，「浩角翔起」是少數會讓我願意停下來好好收看的主持人，由於事前主辦單位沒有透露來賓名單，當天也沒有將來賓集合起來拍照，所以突然親子館見到他，真的挺開心的！

請繼續往下閱讀...

然而，不同於螢光幕前的笑鬧形象，阿翔本人其實既嚴肅又低調，相對於老婆負責做公關，跟其他媽媽朋友互動，他整場都壓低帽沿、低頭滑手機，給人一種冷冷的感覺，偶爾有人來要求合影，甚至一位大叔突然把直播鏡頭對準他，阿翔都大方接受，但除了禮貌道謝，阿翔並未與他人多聊。

那種場合，很多名人親子檔，都是沾一下邊就走，但阿翔一家選擇留下繼續玩，他跟太太Grace分工，Grace很甜又大方，自然由她去聊天應酬，阿翔就負責顧小孩、跟著孩子移動，靜靜待在孩子所在的遊樂區域旁邊，三不五時抬頭注意小孩的狀況。

我領著DAHLIA到沙池玩，沒多久阿翔的女兒小泡芙，也穿著一身蘇菲亞公主服過來，毫無架子地跟其他小朋友玩耍，他則在一旁靜靜守候，印象中最深刻的一幕，是阿翔看到女兒有點玩瘋了，把孩子叫來護欄旁，邊提醒、邊替她整理衣著，小泡芙長得超像阿翔，她懷著滿滿愛，親了爸爸一下，再回頭繼續玩耍，那畫面真的好美！

我拍下了這個畫面，原先是想傳給阿翔留念，不過阿翔可能誤會了，以為我要傳DAHLIA的合照給他，所以連忙說「不用、不用」，這美麗的瞬間，就被我私藏至今，時不時提醒自己，要像阿翔那樣溫柔對待孩子跟老婆，可是，現在卻爆出偷吃事件，真的讓我好驚訝！

在那天之前，我其實沒看過Grace，老實說，藝人也是普通人，一種米養百樣人，很多美好的形象只留在台上，可能過去因為工作而幻滅的經驗太多，所以我也不是那麼喜歡去追蹤明星的動態，但Grace本人真的好美，雖然長得很漂亮，但行為卻很接地氣、沒有距離感，他倆的孩子也是，一點霸道的感覺都沒有。

這麼一個美好的家庭，仍是逃不過這信任的考驗，我們雖然不是當事人，不知道兩夫妻相處中，是否有無法排除的障礙，但既然與對方互許承諾、有了孩子，那就不應該在關係中與別人發生婚外情！

欸～好美的老婆，好漂亮的孩子，我又想起讀者說的那句，難道「男人不是已劈腿，就是正前往劈腿的路上？」

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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