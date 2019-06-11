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和15歲男學生開房「課後指導」　29歲女老師被判入獄33個月

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▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福。（圖／達志／示意圖）

▲女老師因和未成年者發生性關係被判入獄。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

新加坡一名29歲女老師3年前和一名15歲男學生發展師生戀，後來還多次和對方在飯店發生性關係，直到男學生母親發現她寫給對方的情書，戀情才終於曝光，10日因性侵未成年人被法庭宣判入獄33個月，另外還有5項指控尚未獲得控罪。

法庭為保護男學生身分，所以也未公開女老師的姓名，身為數學老師的被告，2014年結識在她班上就讀的男學生，一開始因為對方數學成績不佳，所以特別給予教導與關心。證據顯示，2人在2016年3月所舉辦的全國學生軍訓練營後開始變得親密，時常互傳簡訊或是相約出遊，並於2016年11月28日至2017年12月2日期間，在女方的指導下多次發生性關係。

男學生母親幫忙打掃房間時意外發現折成心形的情書、女老師車鑰匙和門禁卡而開始起疑，再加上兒子還曾問她，「是否可以和大11歲以上的人結婚」，於2017年2月向學校提出舉報。學校進行調查後，陸續搜出女老師和學生的簡訊、合照和2分鐘長的親吻影片，最後將相關證據提交警方，並停職女老師。

辯方律師指出，女老師與男學生是自願發生性關係，並沒有強迫或威脅過對方，「她知道自己的行為不適當，但她無法果斷阻止這一切」，希望能獲得輕判。但法官認為，女老師的行為嚴重濫用家長與學生對她的信任，最後判處入獄33個月，並且終身不得再任教職。

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