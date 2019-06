逼母為1歲兒口愛逃交通罰款　變態警被捕：完成我的幻想

▲男子為了滿足私慾,竟然濫用警察職權。(圖/示意圖,非新聞當事人/達志影像)

國際中心/綜合報導

美國路易斯安那州一名男警上門處理交通罰款時,竟然脅迫一名26歲女子對她年僅1歲的兒子口愛並拍下影片,以交換逃避罰單刑責,還強調這是他長久以來的「幻想」,變態行為被告發後他的職務已被解除,與女子2人皆因性侵罪被捕。

聖加布里埃爾警局(Iberville Parish Sheriff's Office)8日表示,42歲員警瓊斯(Shaderick Jones)6日下午3時,前往26歲女子托德(Iyehesa Todd)家中,脅迫對方對1歲兒子進行口愛,並於下午4時35分拍攝影片,後來還將影片分享給朋友。

警方隔日接到報案,並且獲得托德猥褻1歲兒的不雅影片內容,便立即逮捕涉案的托德以及瓊斯。托德告訴警方,因為瓊斯用交通罰單威脅她,她害怕坐牢才會乖乖照做。警察局長安博(Kevin Ambeau)痛斥,「在我任職局長的16年來,從沒經歷過這麼令人作噁的事」,受害男嬰目前轉由祖母代為照顧。

瓊斯因被控一級性侵罪和擁有兒童色情製品被捕,並且已經解除了他的警職,同樣被捕的托德,則被控一級性侵罪和亂倫罪。安博表示,「我希望瓊斯能被起訴最重的刑責,對於有這種幻想的人來說,他有病。」

‘It was my fantasy’ Cop accused of coercing mom to perform sex act on 1 year old son https://t.co/H4ywbaf08C #Louisiana deputy sheriff #Shaderick Jones #Iyeseha Todd