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25+青年出發！菜鳥實戰拼初衷：型男翻轉60年老店、美女DJ堅持音樂態度

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▲根據統計，社會新鮮人第一份工作滿三年者僅佔11.9％，這十分之一的稀有存在，需要被鼓勵、被高舉。(圖、影／取自鮮茶道影片，下同) 

生活中心／台北報導

從爺爺輩傳承至今的職業「理髮師」讓25歲的年輕男孩找到一生的志向與夢想，拿起剪刀揮舞，不同時代的手藝卻能為客人打造獨一無二髮型，現在輪到范文丞獨挑大樑，他把新竹專為男性剪髮的「中央理髮店」翻新大改造，重新注入新氣象；另外一位美女DJ應咏陵，站上光鮮亮麗的舞台放歌搖擺！但背後的工夫需要持續不斷學習才能得到表演機會。這兩位共通點是第一份工作都將近滿3年，他們撕掉「吃不了苦」的負面標籤，堅持初衷愈挫越勇，沒有所謂的職業倦怠，如今慢慢嶄露頭角，蛻變成永遠的新鮮人。茶飲品牌《鮮茶道》看見年輕人的堅持，因此特別計劃一場驚喜活動來鼓舞他們。 

▲新鮮人。（圖／鮮茶道）

▲從爺爺輩傳承至今的職業「理髮師」讓25歲的年輕男孩找到一生的志向與夢想。

▲鮮茶道新鮮人。（圖／取自鮮茶道影片）

根據統計，社會新鮮人第一份工作滿三年者僅佔11.9％，這十分之一的稀有存在，需要被鼓勵、被高舉，看見他們不斷學習的成長歷練，證明年輕人是一群最有創意的戰士，夢想一件件去實踐，堅持起來就會新鮮下去。

三年專注一件事　老店轉型年輕人一手操刀
《鮮茶道》最近拍攝兩部人物影片，激勵人心故事在網路廣傳。其中，年僅25歲的范文丞拿著剪刀，眼神帶著柔和堅毅的目光、手法俐落乾脆，接手爺爺與爸爸撐起的「中央理髮店」。近3年來用無數小時去精練自己的剪髮技術，店型裝潢被他巧手改造後，成為60’s的美式復古風，過程曾讓父子倆劍拔弩張，「他走的路反射出來，就好像我當初年輕的自己一樣。」幸好退一步看到成果才認識兒子的無限潛能，期許每個年輕人未來面對工作不要輕易放棄。

▲新鮮人。（圖／鮮茶道）

請繼續往下閱讀...

前人種樹，後人不能荒廢要繼續灌溉！范文丞表示，阿公和爸爸努力打下來的一家店不能沒落在我手上，堅持扛起老招牌，把既有客群年齡層往外擴張，希望賦予剪髮時光多重價值，營造給男性最自在的交流空間。

長大之後常常會聽到莫忘初衷這句話，剛入職場的新鮮男女，對工作的賞味期限越變越短與最初的藍圖越離越遠，如何堅持理想是一件困難的事，代表下定決心就得風雨無阻的勇往直前。

新鮮就是做喜歡的事　一路堅持音樂的初衷 
「背後很辛苦啊，要扛好重的器材，放出一首歌大家有共鳴，一起大合唱開始跳舞！」26歲的應咏陵說，DJ面臨的壓力不小，從旋律對拍、節奏感與音樂知識等，無數個小時得花時間練習，當創作出來的音樂無法帶動氣氛、抓住靈魂，處處受人質疑！不過，遭遇挫折時的惶恐不安，回到家關起房門依然得突破面對。



▲鮮茶道新鮮人。（圖／取自鮮茶道影片）

▲26歲的應咏陵踏入DJ領域滿三年。

應咏陵表示，因工作場合多是夜店、酒吧，不菸不酒的她唱盤旁只放溫開水或可樂，堅信初衷帶來的力量，「發自內心尊重你自己做的事情！」如果只是單純認為這行很酷、好玩，做事態度容易三分鐘熱度，走過前面一兩個年頭會走不到第三年，她緩緩道來忠告。踏入DJ滿三年了。父母第一次出席音樂慶祝派對，欣賞台上女兒的姿態與音樂魅力，眼神裏滿是驕傲，「媽媽是你永遠的鐵粉，永遠的加油站。」感謝當初願意踏出一步的自己，對工作保有熱忱，為目標隨時調整一點一滴付出改變，永遠都會是個新鮮人。 

▲新鮮人。（圖／鮮茶道）

▲長大之後常常會聽到莫忘初衷這句話，堅持努力才是最勇敢的事。
重複再重複，堅持進步三年就能磨出真功夫，勉勵即將要踏入社會的新鮮人，《鮮茶道》人物傳記感動不少網友，大讚：「看完再來跟我說，誰說年輕人只有三分鐘熱度? 我們不是草莓」其實，談到初衷，《鮮茶道》也是學習標竿，源自於五代老茶廠轉型後，以「現點現泡的新鮮現沖茶」為本，堅持每杯茶飲皆以高壓淬取茶湯的器沖茶，跳脫傳統式桶泡茶飲，肯定茶湯的原本價值，闖出好口碑！6月適逢畢業季，消費者於6月5日、12日及19日到門市喊出通關密語（鮮茶道 永遠的新鮮人）可享買焙茶烤奶大杯就送鮮淬茶系列大杯的優惠。

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關鍵字：鮮茶道,新鮮人,范文丞,應咏陵

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