咖啡因抑制肝炎、肝硬化！最新研究：能降50%肝癌風險...即溶的也有效

▲喝咖啡降肝癌風險，且不限於一般咖啡，即溶咖啡也可能有效 。（圖／翻攝PEXELS）



實習記者陳妙津／綜合報導

《英國癌症期刊》5月最新一項研究，公佈追蹤47.1萬英國人7.5年的成果，指出喝咖啡有助降低肝癌風險達50%，一般咖啡與即溶咖啡都有效。而另項英國南安普敦大學以不同研究方法實驗後，結果也表明，每日2杯咖啡能有效降低該細胞癌風險，並推斷可能與咖啡因中的多酚、咖啡醇相關，幫助人們遠離肝病危機。

《英國癌症期刊》（British Journal of Cancer）1日發表《大型前瞻研究：咖啡種類與消化系統癌症間的關係》，該研究針對英國47.1萬名英國人喝咖啡的習慣，通過劑量、咖啡種類等差異，對比和消化系統癌症間的關聯，並持續追蹤了7.5年，結果發現有3.5千名左右的人得了相關癌症。

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▲學者推斷，抗癌效果可能與咖啡中含有多種抗氧化物質有關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）



研究指出，咖啡與肝細胞癌間有顯著關係，喝咖啡有助降低平均50%罹癌風險，其中又以研磨咖啡效果最好，能降低53%罹癌率，而即溶咖啡則能降低49%。

英國南安普敦大學（University of Southampton）及愛丁堡大學2017年5月公佈研究，透過26項觀測研究數據，調查225萬名受測者，計算每天飲用1-5杯咖啡帶來的改變，發現原發性肝癌風險確實能透過喝咖啡改善，對肝癌風險有重大正向影響。

學者推斷，研究發現可能與咖啡中含有多種抗氧化物質有關，能降低自由基對肝細胞攻擊的損害，例如多酚能降低氧化壓力破壞基因、咖啡醇能促進代謝致癌物質、咖啡因可減弱肝炎病毒活性，並能有效減少肝癌源頭的肝硬化風險等。南安普敦大學的Oliver Kennedy教授則表示，「並不是說每人一天都要喝5杯咖啡，因為高咖啡因仍有可能對身體造成危害，只是研究確實證明適度喝咖啡能有效降低肝癌風險。」