【小嫩嫩熟成記】別為玻璃心賭氣！工作被前輩狂電...差點「丟飯碗」誤一生

▲新鮮人離開校園進入職場，被前輩狠狠責罵而玻璃心碎滿地。（圖／本報資料照）

文／小肝N

玻璃心人人都有，但要承認自己有，真的是一件非常困難的事。特別是對於人生勝利組的新鮮人，往往進入職場後，禁不起別人對自己的批評指教，一旦賭氣槓上，不只會錯失了工作上給予指教的好老師，輕則丟了飯碗、轉職不順，重則原地踏步，讓個性、自尊誤了自己一生。

作為一個國高中讀第一志願學校上來的學生，書沒少讀、社團沒少玩，早早確信我想念的就是傳播系、新聞系！也由於徬徨的時間不算多，一路求學過程算很順遂，沒有第一，也好歹能卡到第二位。從小被讚許、鼓勵到大，沒吃過苦頭、耳根硬的我，缺乏面對失敗的經驗，還誤以為「指點、糾正」就要像老師那般如沐春風、徐徐動聽，才聽得進去，無疑是我最大的絆腳石。

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剛進公司，我身邊有一個專審我稿件的Y前輩，對於我的用詞、用字、文法邏輯，只要稍有不順，不分上下班、休假日都會敲我，要我改正。有好一段時間，我看到她的訊息彈出都會怕，電腦還得隨時stand by修正。特別是她當時的說話方式，讓我時常心裡有刺，「你是沒學過倒金字塔嗎？」、「這段落你難道都不會覺得怪怪的嗎？？？」、「這篇很糟，妳很明顯導言根本沒重新寫過吧？」、「五點半跟你聊一下，蛤？當然是聊工作啊，不然跟你聊感情嗎？」

▲手機裡常常跳出Y傳來訊息，害怕點開來讓一整天的假期心神不寧又失眠。（圖／翻攝PAKUTASO）

每每私訊如子彈般朝我飛射，我心裡的天之驕女，忍不住OS吶喊：「啊我就是覺得沒問題，才會寄給妳看！你就直接跟我說要怎麼改，幹麻要先丟個疑問句，讓我先自己一一追問、挖苦我自己啊。」對於這麼血淋淋的接收到文章的評價，我差點在半夜爬起來念心經，而Y帶著一個拖油瓶，也險些氣到中風。隨著朝夕相處，我的玻璃心一點一滴現出原形，還被磨得體無完膚。

要能夠在職場上，接受指教、承認錯誤、記取教訓，好讓下次寫稿細節不再馬虎，對我來說都是很大的考驗。而Y不僅會審我的稿，還身兼新人輔導員，必須時時注意我的適應狀態，訊息內夾雜著對我的關心，有棍子也有蘿蔔，讓我又愛又恨。她曾告訴我「自己當初是被很嚴格的主管帶進門的，所以也會用同樣標準看待。」因此她也會用這樣的標準來看待我。

Y認為，一開始嚴厲是好事，只要能熬過，這些成長都是屬於自己的。為此還特別「提醒」我，他會專挑很多小細節。即便Y在台南出遊，還把我的文章螢幕截圖、用畫筆圈出錯誤，寄給我要我修改。她的指導很有原則，口氣不分菜鳥老鳥、全都一視同仁的靠北，但就是絕不會在大庭廣眾下給妳難堪，即使有整整半年被噹到吱吱叫，卻很感謝她的不離不棄，若沒有Y，我現在可能還在原地踏步，小錯也終將在馬虎中釀成大禍。

▲職場上多少會遇到責備、苛責你的人，如何解讀這些批評非常重要。（圖／翻攝PAKUTASO）

新鮮人進到職場，一定也會遇到一個負責噹你的人，你是怎麼解讀這樣的訊息？我是相當幸運，也相當倔強，前輩們的指教少不了有下馬威、但也有語重心長。與其要求對方照你想聽的話來苦勸你，對我來說，在這些指正中如何淡化主觀的評論，從客觀面去著手改善自己，才是幫助脫離險境、解決問題的最快途徑，面子一點都不重要，賭氣撕破臉也一點都不聰明。

當批評與糾正如雪片般飛來，強求自己要一一接受，是不可能的，但能試著把這些批評，轉成對「事」的建議，而不是對號入座，無限上綱覺得自己的人格受到攻擊。不要把這些指教，當成是敵人，而是職場上潛在的良師益友，對方願意指出你的錯誤，代表他對你有著進步的期待，反而如果遇到一個凡事都不為難、外表看起來是好人，往往多數時刻也只是冷眼看你出包，依舊不吭一聲，要想進步更是難上加難。千萬別讓死個性誤了自己的一生。

往往你在挑剔主管，主管也在觀察你是不是人才，你的反應除了決定「她要教給你多少本領」外，態度好壞，對自己未來的工作機會，更有決定性的影響。俗話說：「因果不能只看這一時。」在Y底下來去的員工眾多，她時常接到其他公司打來探問「求職者在前公司表現如何」的電話，金口一開，是生是死，就請施主好好看淡吧。