5G專利佔全球4成！　GSMA：若封殺華為、中興，歐洲將多花1.9兆

▲GSMA指出，若禁止華為、中興，歐洲建設5G網絡的額外成本將大增。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

大陸電信巨擘華為先前遭到美國祭出封殺令，讓該公司軟硬體接受到不小的衝擊。不過，全球移動通信系統協會（Groupe Speciale Mobile Association，GSMA）近日發布的行業分析報告顯示，「若禁止向中國供應商購買通訊設備，將會使歐洲的5G網絡額外成本增加550億歐元（台幣約1.9兆）」。

據了解，大陸的5G專利佔了全球將近4成的比例。根據專利分析廠商IPLytics統計，截至今年3月，大陸廠商已申請全球34%的5G專利、韓國有25%、美國和芬蘭則各佔14%、瑞典佔近8%、日本佔5%，而台灣、加拿大、英國和意大利則排名前十位，佔比均低於1%。

▲美國將華為列入貿易黑名單，甚至促使全球科技巨頭切斷與大陸公司的關係，並向歐洲國家施加壓力。（圖／路透社）

《路透社》7日報導指出，GSMA對此禁止行動的後果感到擔憂，因為華為和中興通訊（ZTE）這兩家大陸公司，在歐盟的市場佔有超過40%的份額，再加上華為的產品被歐洲運營商廣泛購買、使用。除此之外，550億歐元（台幣約1.9兆）的估計值也顯現出，禁止華為、中興對歐洲推出5G網絡的成本大大增加。

GSMA分析報告提到，禁止從大陸公司購買通信設備，不僅建設5G成本提高，甚至還會導致5G技術推遲18個月推出；由於該項技術涵蓋無人駕駛汽車、醫療、物流等領域，若是延遲，歐盟與美國之間的5G普及率在2025年前，差距將擴大15個百分點。

▲全球5G SEP（標準必要專利，簡稱SEPs）的分佈情況；華為擁有1554個，排名第一。（圖／翻攝梨視頻）

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