20歲女「一週3杯手搖」致糖尿病　她嘆：四肢突不受控亂動

▲小文一週喝三杯手搖。（示意圖／Unsplash）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東深圳一名年僅20歲的女子近日因突發「手舞足蹈」般的不自主動作就醫，最終被確診為極為罕見的糖尿病併發症「非酮症偏身舞蹈病」。這種病通常出現在老年糖尿病患者，年輕病例在全球皆屬罕見，事件也引發外界對奶茶與糖尿病之間關聯的熱議。

綜合陸媒報導，患者小文（化名）並無糖尿病家族史，卻在近日出現單側肢體不自主舞動的異常症狀，並在夜間更加明顯，同時伴隨體重快速下降。檢查結果顯示，她的糖化血紅素高達17.7%（正常值低於5.7%），空腹血糖為11.7mmol/L（正常3.9至6.1mmol/L），最終確診為「糖尿病非酮症偏身舞蹈症」。經治療後，小文症狀已有所緩解，目前仍在醫院觀察治療。

▲小文每天只吃一餐。（圖／翻攝自微博）

醫師指出，小文的病情與長期不規律的生活習慣密切相關，包括：每日僅吃一餐造成嚴重營養不足、每週三杯奶茶、長期熬夜與缺乏運動等，讓身體代謝長期處於失衡狀態；而奶茶中的高糖負荷是「壓垮駱駝的最後一根稻草」。

報導提到，一杯全糖奶茶含糖量約相當於14顆方糖，最高可達62克，遠超過世界衛生組織建議的每日攝糖上限25克；即便標榜「三分糖」的奶茶仍含15至20克糖，而「無糖」奶茶中的珍珠、椰果等配料則含有大量隱形糖（每100克約含15至20克）。

▲小文患上糖尿病併發症「非酮症偏身舞蹈病」。（圖／翻攝自微博）

醫師強調，高糖攝取迫使胰島β細胞長期超負荷工作，使細胞逐漸失去反應能力，引發胰島素抗性。同時，過量糖分易轉化為內臟脂肪，尤其集中於腹部，會釋放發炎因子，加劇胰島素抗性；部分奶茶使用的植脂末還含反式脂肪酸，可能阻塞血管、提升動脈硬化風險。

醫師呼籲，年輕族群切勿因年輕而忽視風險，不規律飲食、過度依賴奶茶、長期熬夜與久坐，都可能讓代謝系統提前崩潰，甚至導致罕見且嚴重的併發症。