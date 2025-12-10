　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國房債危機持續　雅居樂遭清盤呈請

▲▼中國大陸房企雅居樂。（圖／翻攝雅居樂）

▲雅居樂。（圖／翻攝雅居樂）

文／中央社

持續多年的中國房債危機仍未消除，再有欠債的房企遭清盤呈請。

在香港上市的中國雅居樂集團控股有限公司公布，昨天收到通知，新濠（中山）企業管理有限公司已向香港法院提出雅居樂清盤呈請。

雅居樂在香港交易所網站公布，這項清盤呈請涉及兩筆未付款項，一筆超過1858萬美元（約新台幣5.7億元），另一筆超過223萬港元，兩筆款項源自中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁庭於9月25日作出的仲裁裁決。

公布指出，高等法院預定於明年2月25日就清盤呈請進行首次聆訊。

雅居樂表示，公司將極力反對清盤呈請，會繼續與境外債權人溝通合作，希望透過對集團境外債務進行全面重組，盡快與主要境外債權人達成重組協議。

公司也正與新濠溝通，力求與對方協商達成有效的解決方案，從而促使對方撤回呈請。

中國房地產債務危機自2022年初起爆發，各房企逐一爆雷，其中以恆大的債務問題最受市場關注。債務危機爆發之初，北京方面沒有推出較有效的支持措施，其後才採取一系列措施提振房市。

但中資房企至今仍面臨諸多挑戰和困難，包括房價下跌及債務龐大，已有多家企業被法院下令清盤，包括恆大和華南城。不過，也有違約企業與債權人達成債務重組協議，當中有融創中國和碧桂園。

12/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

房債雅居樂

