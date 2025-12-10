摩爾線程舉辦首屆開發者大會　將揭曉新一代GPU架構

▲摩爾線程。（圖／翻攝摩爾線程官網）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸本土GPU新創公司摩爾線程9日宣布，將於12月19、20日舉辦首屆「MUSA開發者大會」，並揭曉新一代GPU架構。

摩爾線程表示，首屆「MUSA開發者大會」（MUSA Developer Conference，簡稱MDC 2025）將於12月19、20日在北京中關村國際創新中心舉行，以「創造、鏈接、匯聚」為核心理念，旨在匯聚全球AI與GPU領域開發者、技術領袖、產業先鋒及行業數智化轉型實踐者，共同探索國產算力的突破路徑，擘畫自主計算生態的嶄新藍圖。

摩爾線程指出，摩爾線程創辦人、董事長兼CEO張建中將首次系統闡述以MUSA為核心的全棧發展戰略與未來願景，並重磅發佈新一代GPU架構、推出涵蓋產品體系、核心技術及行業解決方案的完整佈局，分享多領域落地案例與生態建設進展。

摩爾線程提到，MDC 2025不僅是摩爾線程MUSA技術體系與全棧能力的集中呈現，更致力於打造一個連接技術創新、開發者共創與產業應用的戰略平台。

摩爾線程強調，大會將圍繞MUSA統一系統架構，全面展示從硬體到軟體、從技術到場景的全棧能力與生態進展，加速推動國產全功能GPU技術扎根千行百業，築牢智能時代的堅實算力底座。

摩爾線程（Moore Threads）是中國大陸近年成立的GPU新創企業，由前 NVIDIA 全球副總裁張建中於2020年創辦，主攻自研圖形處理器（GPU）與通用平行運算技術。基於自主研發的MUSA架構，摩爾線程實現了單晶片架構同時支持AI計算加速、圖形渲染、物理仿真和科學計算、超高清視頻編解碼的技術突破。