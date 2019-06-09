百萬台華為鴻蒙系統手機進入測試階段　卻仍存二大挑戰需克服

▲百萬台搭載華為鴻蒙系統的手機外傳已進入到測試階段，預計今年第四季將可問世。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

在Google宣布將停止與華為的部分業務合作後，加快了華為自有系統「鴻蒙」的催生速度。根據陸媒報導指出，目前已有100萬台搭載鴻蒙系統的手機進入了測試階段，預計將在第四季時與消費者見面；不過陸媒也表示，鴻蒙系統手機的問世仍存在著數據資料轉移與App優化二大問題需克服。

數資資料轉移

鴻蒙系統的問世究竟對華為來說孰好孰壞目前還不得而知，因為光是在數據資料轉移這件事情上就夠挑戰消費者的選擇意願。以遊戲帳號為例，以往的手遊應用程式，大多是以iOS與Android兩大平台來做分區；光是iOS跳槽到Android後，有些遊戲帳號就可能有不再能使用的情況。

以後又出現了一套獨立於iOS與Android之外的鴻蒙平台，對於消費者來說要如何將以往的資料轉移到搭載鴻蒙系統的手機上，這也是華為需要煩惱的一塊。

APP優化

還記得先前有Windows Phone這套手機作業系統嗎？這是過去微軟曾推出且獨立於以iOS與Android之外的平台，雖然這套系統操作性流暢且穩定，但是在App優化這個問題上遲遲未能解決，影響的使用者體驗。

對於手機作業系統而言，除了要穩定外，會影響使用者選擇、使用的關鍵，就在於市場主流App也要能定時正常更新與優化；同樣的概念一樣可套用在鴻蒙系統上，這對於華為手機來說也是未來的一大挑戰。