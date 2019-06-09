下載10G影片只要9秒！陸高鐵Wi-Fi計畫「結合5G網路」

▲大陸高鐵Wi-Fi將結合5G網路。（示意圖／CFP，下同）

記者朱世凱／綜合報導

中國鐵路官方昨（8）日表示，作為中國鐵路動車組Wi-Fi系統唯一的建設和運營商，國鐵吉訊科技有限公司緊跟政府政策和5G技術商用步伐，全面推動5G技術在鐵路行業的應用。據悉，國鐵吉訊和華為、中興等5G設備商已展開密切合作，聯合開發與高鐵Wi-Fi設備高度融合的車載5G設備，計劃於今（2019）年底完成測試。

綜合陸媒報導，國鐵吉訊已經組織專業技術團隊，在高鐵Wi-Fi系統技術儲備、高鐵Wi-Fi系統與5G融合、定制開發車載5G設備等三個方面進行了戰略部署；在技​​術儲備方面，高鐵Wi-Fi系統車載設備己經具備無縫切換至5G網路的技術條件。

國鐵吉訊與相關單位初步擬定Wi-Fi系統與5G融合的技術方案，將利用邊緣運算（Edge computing）、網路切片（Network Slicing）、虛擬化等關鍵技術，實現5G與Wi-Fi系統用戶之間的高度業務融合，解決高鐵對5G訊號遮蔽問題，將有效提升旅客的旅途體驗。

報導指出，5G技術具有超高頻寬、超低延遲和海量連接等特色，充分彌補用戶的多樣化需求，在自動駕駛、智能製造、遠程醫療等眾多垂直行業具有廣泛的應用空間；不過由於5G頻段較高、單個基地台覆蓋範圍較小等原因，5G網路建設成本約為4G的2至3倍，對於大型高樓、高鐵、礦山等相對封閉地點，5G基地台很難進行無縫覆蓋，因此，Wi-Fi將會是5G的最好補充，高鐵Wi-Fi與5G技術的融合也將創造更大的經濟效益。

《新華社》曾指，一部10G的影片，4G下載需要15分鐘，5G則僅需9秒；無人駕駛刹車智慧控制反應距離，4G下是1.4公尺，5G下是2.8公分；如果把2G、3G、4G幾代移動通訊技術比作不斷把路修寬，讓更多車可以跑的話，那5G則可以比做是利用技術在繼續修寬高速公路的同時，對路進行規劃，實現分流，提高利用效率。