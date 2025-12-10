國台辦：舊金山和約非法無效　無權處置台灣主權歸屬

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

日本首相高市早苗日前引述《舊金山和約》稱，日本無立場認定台灣地位，引發兩岸唇槍舌戰。大陸國台辦最新表態稱，《舊金山和約》是「一紙無效和約」，不具有任何國際法效力，無權處置台灣主權歸屬。

我外交部條法司司長李憲章受訪表示，中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬，且中華人民共和國在國際社會上並沒有辦法代表台灣；二戰後《舊金山和約》已經取代《波茨坦公告》跟《開羅宣言》，所以中華人民共和國從來沒有一天管理或統治過台灣，這是一個歷史事實。

大陸國台辦發言人陳斌華今（10）日於例行記者會上回應，所謂《舊金山和約》是二戰之後美國糾集極少數國家對日單獨媾和炮製的產物。該「和約」違反1942年《聯合國家宣言》關於「各簽字國政府不得單獨同敵國停戰或媾和」的規定，同時違反《維也納條約法公約》關於「條約非經第三國同意，不得為該國創設義務或權利」的規定。

陳斌華由此稱，《舊金山和約》無權處置台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的主權權利和領土，是非法無效的，不具有任何國際法效力。「中國政府從一開始就鄭重聲明決不承認的嚴正立場。」

陳斌華重申，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的一系列國際法文件，都明確無誤地確認了中國對台灣的主權。他稱，中華人民共和國中央人民政府取代中華民國政府，是中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，沒有改變台灣是中國領土一部分的地位。

陳斌華批評，民進黨當局藉一紙無效和約，再次翻炒所謂兩岸「互不隸屬」的陳詞濫調，企圖混淆視聽、誤導輿論，挑戰國際社會公認的一個中國原則，完全無視事實，只會自取其辱。

另外，美國日前公布《國家安全戰略》報告，8次提到台灣，包括台灣半導體產業地位、戰略位置重要等，強調「不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。

對此，陳斌華回應，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉；美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，兌現美國領導人所作嚴肅政治承諾，慎之又慎處理台灣問題，停止縱容支持「台獨」分裂勢力「以武謀獨」，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。