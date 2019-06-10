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為自家作業系統鋪路！華為在多國註冊「鴻蒙」商標

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▲中國華為，華為，華為技術有限公司，Huawei。（圖／路透社）

▲華為（Huawei）。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

中國大陸電信巨擘華為先前遭到美國祭出封殺令，讓該公司軟硬體接受到不小的衝擊，其中Google宣布不再提供華為Android系統堪稱最大震撼彈。但華為也沒有因此退縮，該公司正在研發自家的作業系統，據了解，雖然作業系統尚未正式問世，但相關商標已經在多個國家進行註冊。

華為消費者業務總裁余承東5月底時透露，華為自主研發的作業系統「鴻蒙」最快將於今年秋季發布，取代Android系統。據追蹤華為相關新聞的Huawei Central報導，其實早在去年8月，華為就已經向中國大陸國家知識財產局申請註冊「鴻蒙」商標，已於今年5月14日批准。此外，華為也在全球多國申請註冊「HongMeng」商標，據了解，目前已在加拿大、墨西哥、西班牙、韓國、澳洲、紐西蘭、祕魯、土耳其、菲律賓以及歐洲國家。

據報導，除了提交名稱以外，華為也有提交一系列子類別，包括「操作系統」，據註冊資料顯示，這款操作系統將支援筆記型電腦、智慧型手機、智慧手表等穿戴裝置以及物聯網等等。

日前華為提交給德國專利商標局（DPMA）的外觀設計專利文件曝光，鴻蒙作業系統使用介面的螢幕截圖也跟著外流，從外流的圖片可以發現，華為鴻蒙系統的UI設計、系統邏輯，以及App安裝界面，整體設計布局與目前華為手機上運行Android系統的EMUI並無明顯區別，不過細部的UI設計仍可觀察到些微的變化。

手機中國報導推測，華為這樣做可能是為方便使用者盡快習慣新的作業系統，降低學習成本。但無論兩者外觀如何相似，華為的鴻蒙作業系統與運行Android系統的EMUI在本質上仍是完全不同的系統，所以在系統底層上一定會有根本性的變化。

►華為研發的「鴻蒙」作業系統截圖曝光　與現行介面無明顯區別

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關鍵字：華為,鴻蒙,註冊商標,作業系統

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