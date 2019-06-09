陸警告微軟、三星等外企：若配合「華為禁令」將面臨嚴重後果

▲紐時分析，高層會議的背後，很可能是想傳達力挺華為的想法。（圖／記者邱倢芯攝）

大陸中心／綜合報導

《紐約時報》報導，北京政府上週召集了微軟、戴爾、三星等主要科技公司的高層來開會，並且警告這些外國企業，「如果配合川普政府對中國下達的科技禁售令，那他們將會迎來嚴重後果。」消息人士也說，會議是在中國宣布建立「不可靠實體名單」後沒多久就舉行了。

美國商務部先前表示，將把中國通訊設備商華為和70家附屬事業列入所謂的「實體清單」（Entity List）。中方為了反制美方措施，因此計畫建立「不可靠實體清單」制度對付實施禁銷令的企業。報導提到，中國當局除了發布黑名單外，也和英國半導體公司安謀（Arm of Britain）及南韓SK海力士召開會議。

不過微軟、戴爾、三星及SK海力士的發言人都沒有對此事進行評論，疑似是被禁止洩漏會議內容。研究中國經濟政策的華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）資深顧問甘迺迪（Scott Kennedy）表示，「現在處於微妙時刻，因為川普政府利用推到戰爭邊緣的策略，破壞了整體貿易和商業關係。」

報導提到，這些會談是由中國國家發展和改革委員會主持負責，商務部、工業和信息化部的代表也共同出席，三大中國政府高層單位都出席會議，很可能是要力挺華為，儘管會中並沒有提及華為。

▼美中之間的對峙越演越烈。（圖／路透社）

歐亞集團（Eurasia Group）全球技術主管崔歐羅（Paul Triolo）指出，「北京當局強烈認為，美國政府有意削弱中國的科技崛起，如果這項行動不減緩或停止，那麼中國整個數位經濟的未來都會面臨風險。」

他接著說，如果美中衝突讓華為受到重大損害，甚至讓中國從5G市場中被去除，那這可能會間接影響大陸國家主席習近平和共產黨，「外界將認為習近平和共黨將無法有效捍衛中國的經濟前途」。

中國官員則警告，如果外資要把生產線遷出中國，可能會受到永久性的懲罰，「只要他們保持現有關係並繼續正常供應中國公司，他們就不會面臨任何不利後果。」中國還再次重申對開放貿易及其知識產權保護的承諾。報導最後提到，總體來說，北京這些警告意在先發制人，防止連接中國與全球各國經濟的供應鏈被快速阻斷。