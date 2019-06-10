《華爾街日報》：白宮預算主任致信彭斯　要求推遲4年封殺華為

▲白宮預算官員致信副總統彭斯，要求推遲封殺華為禁令。（圖／CFP）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國以國安為由，對華為發出禁售禁購的封鎖令，但4日時，白宮預算辦公室代理主任Russell Vought致信給副總統彭斯（Mike Pence），及另9名國會議員，建議將封殺寬限時程從2年延遲至4年，好讓受影響的企業有時間做出回應。但美國行政管理和預算局發言人9日表示，該信件不代表美國針對華為的政策會有變化。

▲美國總統川普與副總統彭斯。（圖／路透社）



據《華爾街日報》報導，川普去年簽屬的法案中，有許多針對華為及其他中國科技公司的條文，包含禁止美國代理商、領有聯邦補助金和貸款的機構與中國公司開展業務，限制對象也包括大量使用華為的承包商。

但由於擔憂限制可能導致能提供政府服務的公司數量急遽縮減，並嚴重影響領有補助的農村地區美國企業，這些企業相當歡迎華為產品，因此白宮預算辦公室代理主任Russell Vought特地寫信，希望副總統彭斯及9名國會議員支持，將對承包商及領補助者的限制，從原定的通過2年後完全實施，推遲至通過4年後才生效，好讓受影響的企業能有餘裕反應。

▲美國行政管理和預算局發言人9日表示，該信件不代表美國針對華為的政策會有變化。（圖／路透）



信中提到，「這些禁令對於維護國安有著重要性，但相關美國企業可能受到衝擊，尤其是農村地區的補助領取者可能受不成比例的影響」。如若該延遲計畫實現，等於對華為判了緩刑。

不過美國行政管理和預算局發言人9日表示，該信件不代表美國針對華為的政策會有變化，也不會影響華為與美國政府開展業務，或是影響華為對美出售美國技術的限制。

針對預算辦公室的要求，彭斯及9名國會議員尚未對此發表評論，而華為發言人則拒絕評論。