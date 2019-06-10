台南上公廁！小便斗旁「鏤空鐵柵欄設計」洩春光　網笑炸：賞鳥區

▲這設計……上個廁所都被看光光啦！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多人到外面上廁所時，都很注重隱私問題。一名男網友貼出廁所照，超奇葩的「鏤空」設計讓他忍不住噴笑，直問到底是設計師有問題、還是施工工人有問題，「是要春鳥外洩嗎？」其他人也紛紛笑說，「給有露鳥習慣的人專用的位子」、「想讓有曝露習慣的一個小舞台發揮」、「這是寓意，籠中鳥」。

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，文中表示「這2個小便斗感覺就是硬做的，人要站進去已經有點問題，重點旁邊又是鏤空的，是要春鳥外洩嗎？」最後忍不住標註「#到底是設計的人有問題」、「#還是施工的工人有問題」、「#還是我眼睛業障有問題」。

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▲欸那裡怎麼會有鐵柵欄啦？（圖／翻攝自爆怨公社）

仔細看看照片，只見男廁中有2排小便斗似乎是靠牆設置，便斗和便斗間也有釘裝隔板，沒想到裝到最後，不僅有2個小便斗幾乎擠在一起、很難讓2個人同時使用，旁邊牆角還裝設鐵柵欄，不僅從裡面可以看到外面路過的人，外面的人也能看到裡面「解放」的男子們。

看到照片後，有人好奇地點，原PO在留言處透露，是在台南某園區的公廁。有網友就猜測，「這應該是驗收用的」、「照圖施工啊！不然怎麼過的。是設計的白痴」、「採購合約數量就是那麼多，怎樣都要硬擠裝好，不然沒法收尾啊」、「預算工單幾座就要裝幾座，看來那座是回扣」。

其他網友則忍不住笑說，「欄杆外面都是尿之類的」、「賞鳥區」、「鄉村風，懂什麼」、「施主～真的業障重了，那是洗手台跟飲水機」、「練收放跟準度」、「合法遛鳥」、「右邊，邊尿邊賞風景、左邊，邊尿邊被賞鳥」、「我相信，會站在那的都天賦異稟」。

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