媽瘋信宗教！花大錢放生泥鰍…傳火供照「像什麼」　26歲兒崩潰：受夠了

▲燒香拜佛是傳統民間習俗。（示意圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

「#爆怨一下我家人」，一名26歲男網友在臉書發文表示，家人一直都是「佛教忠實粉絲」，舉凡火供、唸經、法會、放生都曾做過，信教信到簡直是走火入魔的程度。「我26了，我要信什麼我的事……別再用宗教威脅我了」，因為母親總是用宗教禁忌限制他，讓原PO崩潰直呼「拜託別再用宗教壓我了，我受夠了！」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼文，說家人是忠實佛教徒，火供、唸經、法會、放生都曾做過，「寧願花大錢買餅乾、買金紙來燒、買蛇買泥鰍來放」，就算想辦法溝通，但家人還是花大錢買這些東西，讓原PO很心累，「為何不捐慈善？這根本走火入魔了好嗎？講好幾次、吵好幾次都講不聽！實在太可悲了，做這個意義何在啊？」

請繼續往下閱讀...

原PO接著透露，因為他創業在外，媽媽就堅持每個月初2、16都要拜拜，他不拜就「從此田某溝水某流」，「TMD是在用強迫的嗎？所以我們又吵架了……為了信佛，連兒子都不認了」。男網友說，他不是不信教、也尊重任何宗教，「但請不要信到走火入魔好嗎？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲原PO說，媽媽信教已經走火入魔。（示意圖／記者周宸亘攝）

原PO說，從小到大，家裡不知道花了多少錢買金紙、餅乾、蛇、泥鰍，「別說我鐵齒，以我眼睛看到為準，什麼都沒看到要我信什麼？」「拜託不要再叫我每天唸阿密陀佛，也不要什麼嘛密哄」。他也抱怨，自己已經26歲了，想信什麼是自己的事，「別再用宗教威脅我了，我受夠了！」

他說，老婆懷孕時，媽媽就說不可以移床位、不可以幹嘛，「我就不信，我愛怎麼移就怎麼移！到現在我兒子還不是頭好壯壯？」並說他被限制「今天不可以剪頭髮喔！今天不可以修造喔！今天不可以……」聽到這些，讓原PO直冒OS「都妳說就好……我整天耍廢在家，怎麼不說今天不可以工作？」

原PO崩潰直呼，如果沒有宗教的話，他就不會是單親了，隔空向媽媽喊話，「要信妳自己信！別牽拖我，我很忙、沒空，也沒時間陪妳燒餅乾放生，拜託別再用宗教壓我了，我受夠了！」最後貼出一張圖，「我老母每次火供都會傳Line給我，問我說像什麼的照片！人家傳的是老人圖，而我媽是傳燃燒新台幣的圖！」

▲原PO媽傳照片問「像什麼」。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，其他人也紛紛留言，「好想檢舉，空汙跟隨便野放動物」、「雖然每個教、道都有正面的意義，但經過人的傳導往往會失真」、「每個人都有自己的宗教信仰自由，自己的信仰卻要他人也跟著膜拜，真的很不可以」。不過也有人說「不要生媽媽的氣，她做那麼多都是希望你平安，她的心都繫在你身上，看你平安健康她就放心，慢慢和她溝通吧！」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！