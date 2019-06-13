幫檢查機車！少男鄰居「沒交過女友」伸手襲胸　下秒求借摸：幾秒就好

▲原PO差點被鄰居襲胸。（示意圖／記者蔡紹堅攝，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

鄰居好心幫忙，原來是想襲胸！一名女網友表示，隔壁鄰居住著兄弟4人，3個哥哥已婚也有小孩，剩下一個年約20多歲的弟弟未婚、也沒有女朋友。日前她要把機車從屋內牽到屋外，鄰居弟弟看到後就來幫忙，在檢查機車狀況時，男方突然有襲胸的動作，讓她相當傻眼「是時代變了還是我跟不上時代了？」

這位女網友在臉書《爆怨公社》交代事發經過，她說當時要把機車從屋內牽到屋外，但牽出來後，機車似乎卡到東西，她一個重心不穩，機車就倒地了，「隔壁鄰居那還未結婚的，剛好正回來在等開門要進屋，撞見我機車倒地，來幫我牽起機車」。

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機車牽起來後，她便和對方道謝，也慣性地蹲下檢查機車車身狀況，「本以為那個未婚鄰居已進屋，殊不知他也突然蹲到我身旁看我機車狀況」。因為機車側板擦傷、凹陷，鄰居弟弟一開始試圖幫忙把凹進去的地方復原，「但慢慢地，後面變成一隻手拉側板，另一隻靠近我的手、從我肩膀繞過，試圖往我胸部伸進去」。

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▲鄰居請求想摸女生胸部。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關）

原PO察覺異樣後，趕緊壓住胸口並藉故離開，「因為是鄰居，而且還要在這邊住很久，為了和諧，所以我並沒有斥責他的行為，但是也委婉的以其他理由請他離開」。原PO說，之後她在家門口搬東西，對方又說想幫忙，就靠過來要接她手上的東西。

搬完後，鄰居弟弟突然吞吞吐吐、很緊張地說「我……可以……有個請求嗎？」接著便開口「我……因為從沒交過女朋友……沒有摸過女生的胸部，所以……對女性的胸很好奇……可以……借我摸一下嗎？」聽到這個要求後，原PO相當傻眼，鄰居弟弟則是再三請求「就幾秒鐘就好，就這一次，之後不會再開口了」、「拜託啦！我知道你人最好了，就幾秒鐘就好」，並說自己常看A片，只是好奇想摸看看。

原PO淡定拒絕後，還對鄰居弟弟說教「你如果真的這麼想要摸，第一個就是交女朋友，第二個就是花錢，而且花錢還摸的到年輕妹妹的，你找我這個有年紀的幹嘛呢？」，最後忍不住在心中冒出OS「是時代變了還是我跟不上時代了？現在年輕人都這樣嗎？」「還是我該慶幸自己40歲了還是很有魅力呢？」

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