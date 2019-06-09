小兒子「我在天上時阿嬤都帶我去玩」　媽聽完3點爆哭：大兒子投胎回來了

▲原PO說，大兒子一出生就是很複雜的心臟疾病，經過四次手術後，忍痛拔管讓他離開。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

「如果你正在因為失去親人而難過，相信我有緣一定會再見的…」一名媽媽分享小兒子說的話，讓她聽了大哭，「因為這三點實在是讓人無法解釋，鐵齒的我也才確定真的是大兒子回來。」有家長也分享女兒的胎內記憶，「看到妳的故事真的很有感」。

這名媽媽8日發文表示，看到有網友失去孩子，讓她想到了大兒子而失眠，想分享自己的親身體驗，希望安慰失去孩子的爸媽們，「有些老朋友知道我其實還有一個大兒子，但其實我極少提起，因為每次想到就難過。」

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原PO說，大兒子一出生就是很複雜的心臟疾病，短短8個月的生命開了四次大刀，每次都是鬼門關走一回，病危通知單都不知道簽了幾次，最後醫生判定留下就是一輩子仰賴呼吸器，或拔管讓他走。

▼原PO當時對大兒子說，「如果可以的話，你再來當我孩子，好嗎？」（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

「思考了三天，當所有人都無法做決定時」，原PO指出，「我決定放手，拔管後，他就在我懷裡漸漸地呼吸越來越微弱⋯當時我一直告訴他：媽媽真的很捨不得你離開，但是我更捨不得你受苦！如果可以的話，你再來當我孩子，好嗎？而且你一定要讓媽媽知道是你！」

原PO表示，接下來的6、7年，她想生小孩又怕再一次的受傷，這幾年每次想兒子都自己開車上陽明山公墓，去跟塔位放在一起的媽媽和兒子聊天；現在她有了一對兒女，都很健康、活潑，「大兒子也真的有乖乖聽話回來找我」。

原PO分享兩年前她和3歲的小兒子對話：

兒子：我以前在天上的時候，阿嬤都會帶我去玩。

原PO：鄰居阿嬤嗎？

兒子：就妳媽媽啊。

原PO：怎麼可能！我媽已經死掉很久了耶。

當時原PO只覺得是屁孩亂講話，於是找幾張鄰居、親戚阿姨們還有她媽的照片，但兒子馬上認出哪位是阿嬤，「但他從來都沒有看過啊」；後來兒子說，阿嬤還有給他「吃XX」跟「喝OO」，這些都是她去拜媽媽會帶的東西。

▼原PO聽完小兒子說的話，直呼「大兒子真的回來了」。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

「但因為我不能夠拜兒子，所以把要給兒子的供品放著一起拜我媽，再叫我媽去照顧她孫子」，原PO說，可是在小兒子3歲時，他都沒吃過這些東西，「因為都我一手帶大，所以非常確定他不太可能會知道這些東西。」

當時原PO已哭翻問小兒子，「那你以前叫什麼名字」，聽見對方回「跟姐姐一樣叫O啦」，讓她覺得更不可思議。她解釋，大兒子和女兒都和爸爸姓，但現在小兒子跟她姓，但小兒子卻說出爸爸的姓。

「因為這三點實在是讓人無法解釋，鐵齒的我也才確定真的是大兒子回來」，原PO說，「如果你正在因為失去親人而難過，相信我，有緣一定會再見的！因為這也不是我唯一體會到過世親人回來。」他也附上小兒子的照片，「他就是記得投胎轉世前的本人。我是無宗教信仰，我堅信投胎轉世，我堅信前世今生。」

▼原PO現在育有一雙兒女。（圖／示意照／翻攝123RF免費圖庫）

此文在「靈異公社」臉書社團引發熱烈迴響，有近萬人按讚。有網友看完直呼「感傷又溫馨」；原PO回，「雖然知道大兒子回來，但每次想到那8個月跟大兒子所經歷的一切⋯還是很難過」。還有人說，「好感動，和妳的母子緣分很深，感覺是很貼心的孩子」；原PO回「哈～但他超級鬧！難帶到爆炸。」

一名媽媽也分享類似經歷說，她的第一胎在六周時因不良胚胎萎縮，「當時真的是哭到不行！ 很難過」；結果她半年後又懷孕，就是現在的老大、剛滿3歲的女兒。

這名媽媽表示，在女兒還沒3歲前，「我跟我老公曾經問過她胎內記憶，卻很意外得知，她說她來找過我兩次！重複問她，她很肯定說，她來找媽媽兩次！這番話讓我跟我老公互相擦拭眼淚！真的很感動，看到妳的故事真的很有感。」

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