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要韓國瑜「快回高雄」！凱道街訪遭控造假　短髮正妹現身回應了

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記者鄒鎮宇／綜合報導

Youtuber「長男次男」1日在凱道韓國瑜造勢大會上採訪2名正妹柯粉，3人諷刺的對話也引起網友熱烈討論，更有網友指控「長男次男」不是街訪而是造假，讓他氣得提告。對此，其中的短髮正妹也出面回應表示，她們真的是路人，不是臨演。

「我們支持他說空話，說得非常美好。」受訪的長髮正妹突然的發言，讓「長男次男」的影片上傳後瞬間爆紅。兩名正妹先自稱來自高雄，是從韓國瑜選上高雄市長才變成韓粉，會支持對方的主要原因是「他是走幽默路線的，趕快去選總統、趕快離開高雄」，最後更露餡其實是「柯粉」。

▲▼柯粉。（圖／長男次男授權）

▲▼彭姓短髮正妹出面回應，表示影片是真的接訪，並非造假。（圖／長男次男授權）

▲▼柯粉。（圖／長男次男授權）

影片爆紅後，「長男次男」的粉專湧入大批韓粉，痛批他影片造假，讓「長男次男」氣得截圖存證，決定提告。據《東森新聞》報導，該名彭姓短髮正妹出面表示，當天在人潮中一名男子拿著相機出現訪問，她們才下意識說是高雄來的，因為她們其實只是在附近吃飯。

彭女說，她們並不是演員，也不認識「長男次男」，當天是和高中同學參加大學畢業典禮才路過凱道，單純湊熱鬧，但發言都是「發自內心」，「（長髮女）就是情緒藏不住，我一直試圖想要制止她想跟長輩說，我們要證明韓粉是理性的，不要再打自己的臉」。

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關鍵字：臥底,柯粉,長男次男,凱道,韓國瑜,假韓粉

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