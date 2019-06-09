海灘妹「深V圓球開高衩」超兇！他爽拍...女友現身留言　萬人坐等：還活著嗎

▲原PO到海邊拍下比基尼辣妹不忘PO網分享，沒想到女友竟在同社團，看到文章氣炸。示意圖與本案無關。（圖／翻攝爆廢公社）

突發中心／綜合報導

夏天到了，許多人喜歡到海邊享受冰涼的海水，幸運的話還能讓眼睛大吃冰淇淋。一名網友在欣賞眼前「美景」的同時，也不忘PO網分享，但萬萬沒想到，一旁的女友也看了他的貼文，氣噗噗的在底下留言「我他X就跟你一起去海邊，你還偷拍比基尼？」許多網友見狀，紛紛留言哀悼原PO「謝謝樓主的壯烈犧牲」、「XX市代表上香」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》分享了一張充滿比基尼辣妹的照片寫到，「天氣好94要去海灘」，然而，他似乎忘了女友就在身旁，且同樣在社團當中，女友見了他的PO文，直接一秒爆氣，在底下留言「我他媽就跟你一起去海邊，你還偷拍比基尼？」

▲原PO女友現身，萬網留言坐等後續。（圖／翻攝爆廢公社）

該留言一出，不少網友見狀紛紛替原PO哀悼，「完了，要變成消波塊了」、「這是犧牲小我的表現，大家都看在眼裡」、「讓我們向這位勇士獻上最高的敬意」。

事後原PO也出面向網友報平安，「秒po秒被抓包，有夠尷尬，現在兩個人很安靜，只能默默玩手機」，而他也提醒其他男網友們「po文前記得看女友在不在社團裡」。

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