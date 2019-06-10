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車鑰匙插後車廂！白色豐田路上「照樣奔馳」　她震驚：怎麼發動的？

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▲▼ 白色豐田後車廂插鑰匙　路上繼續奔馳 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲白色豐田後車廂插鑰匙，在路上照樣奔馳 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「我是真的好奇他怎麼發動車子的。」一名女網友日前在路上遇到一輛白色Toyota，眼尖的她抓到大亮點，只見白車的後車廂正插著車鑰匙甩啊甩的，讓她相當驚訝車主怎麼還能開車，而照片一出也吸引許多網友蓋樓開玩笑。

一名女網友在臉書「爆廢公社」中貼出一組照片，只見路上一輛白色豐田，乍看之下沒什麼特別，不過仔細一看，車子的後車廂卻插著一把車鑰匙，讓原po超好奇車主是怎麼發動車子的。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 白色豐田後車廂插鑰匙　路上繼續奔馳 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲該不會只是個吊飾而已吧！（圖／翻攝自爆廢公社）

對此部分網友們腦洞大開，開玩笑表示「聲控的」、「用愛發動」、「啟動開關已改至後蓋！」、「他的發動位置就是在那啊」、「像電影一樣接線通電」、「芝麻開車，好猛」、「那應該只是吊飾」、「他現在正要開車回家找鑰匙」、「今天的他沒有極限」、「開車的人可能有年紀了，很健忘」。

也有其他人推測車主應該是用備用鑰匙開的，「他跟我一樣有8支鑰匙不行嗎」、「免鑰匙啟動」、「會不會是感應啟動鈕，現在很多車都這樣」。

另外據了解，若不小心遺失原廠車鑰匙，要複製一把不見得很容易，現今許多車子都有「晶片防盜」的設計，因此要打一把新鑰匙可能必須回原廠設定，比較麻煩。

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關鍵字：車鑰匙,後車廂,豐田,爆廢公社

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