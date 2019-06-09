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鑰匙插不進孔！騎士妹抬頭「愛車有刮痕」好驚恐　一往左看崩潰：超丟臉

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO要發動車子，卻發現鑰匙插不進去。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

台灣民眾最常使用機車作為交通工具，因此在路上也很容易看到和自己同款的機車。一名女網友日前騎著她的限量聯名機車到超商寄貨，辦完事要準備騎車離開時，鑰匙竟然插不進鑰匙孔，而且儀錶板有被刮的痕跡。一臉驚恐的原PO發現真相時，忍不住直呼丟臉，其他人也紛紛笑噴「要不要這麼巧」。

這位女網友在臉書《爆廢公社二館》表示，她到便利商店寄貨，走出來後邊看手機、邊走到車子旁，坐上機車後就要把鑰匙插到孔裡，結果發現竟然插不進去，忍不住崩潰「X！我明明沒拿成我家鑰匙啊！為什麼插不進去？」接著她抬頭看儀錶板，不看還好，一看直呼「靠X喔！誰刮我的車？」

請繼續往下閱讀...

結果原PO認真看了一下，才發現真相「不是我的車……然後往左看，X～～我的車在那」，最後笑說她整個人擺著一張「超丟臉又超驚恐」的臉，在想說為什麼她的車變這樣。仔細看看照片，女網友騎的是某款限量聯名機車，據悉這台聯名車是在2016年11月量產，限量1320台。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲同款限量車停在一起，這也太巧合了吧 XD（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到貼文後，「在同間超商遇到同款限量車」的這種巧合讓網友紛紛笑說，「好巧，一模一樣欸，要認識」、「相認了啊」、「結拜了啦」、「這台不是限量嗎？遇到就算了，還停在一起，真的要搭訕一下車主了哈哈」、「氣味相投，趕快認識一下」、「而且一樣都是梯斜撐」、「那台機車車主應該在旁邊心想：誰在偷我的車」。

還有不少人直呼，自己也做過類似的事，「以前我有一台機車，去個超商買東西差點把別人家的騎回家，鑰匙完全吻合，騎了兩個路口才發現」、「我曾經有過一次，看到我的摩托車，插進鑰匙後直接騎回家，結果隔沒多久，警察打電話來，要我去警察局說明一下，為什麼騎走別人的車」、「你還好，我有次從超市要回家，插錯機車鑰匙孔，重點是還能開電門，差點騎回家」。

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鑰匙插不進孔！騎士妹見愛車有刮痕好驚恐　一往左看崩潰：超丟臉
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關鍵字：騎車,機車,鑰匙,爆廢公社

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