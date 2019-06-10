連假最後一天老闆送育幼院19桶炸雞　員工兩油鍋炸到滿身汗樂分享

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洪姓網友10日凌晨0時許在臉書「爆廢公社」PO出一張照片表示，受到端午節3天連假影響，桃園的生意挺差的，因為庫存的食材剩下太多，老闆決定在連假的尾聲，把19桶炸雞送到南崁某間育幼院，希望孩子們能吃得開心。雖然文章PO出的時間已經很晚了，但短短7小時內還是有3308名網友按讚，大家紛紛留言感謝店家，「謝謝你們的愛心，好人會有好報的」、「感謝佛心老闆」。

▲原PO的老闆送給育幼院19桶炸雞。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

「高雄有沒有發大財我不知道，但我知道桃園連假生意挺差的。」洪姓網友提到，或許是連假大家都出去玩了，也或許是天氣真的太熱，假期到了尾聲，店裡庫存的食材卻還剩下很多，老闆想讓育幼院的孩子們也能在節日收到一些驚喜，於是特地炸了19桶炸雞，並在9日晚間8時送到南崁某間育幼院。

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洪姓網友半開玩笑地說，雖然天氣很熱，店裡開了兩個油鍋讓他熱到快崩潰，但能分享這樣的好事還是很開心，「希望大家在日常生活之餘，多多關心弱勢或是其他需要幫助的人，散播歡樂散播愛，這樣這個社會會更美好些。」

▲原PO全文。

這篇文章PO出短短7小時就在「爆廢公社」內引發熱烈迴響，縱使照片中的紅色炸雞桶都被洪姓網友塗掉店名，但大家還是認出這是先前很夯的連鎖速食店，並紛紛留言大讚店家，「謝謝你們的愛心，好人有好報喔」、「感謝佛心老闆」、「謝謝胖X爹」、「好人一生平安」。

也有同樣經營餐飲業的網友熱心建議，以後每逢三大節日，尤其是有拜拜習俗的，可以減少備料的份量，例如這次的端午連假，民眾家裡有拜拜的菜和粽子，加上天氣熱會比較不想吃油炸食物，所以生意才會沒有以往好。