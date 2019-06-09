吃土友借2000應急！秒請感謝便當　事後還1900「理由瞎爆」網全怒了

▲原本以為朋友蠻會做人，沒想到......。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

一名女網友上個月底借朋友2000塊錢應急，而對方為了表達感謝，立刻買百元便當請她；沒想到，友人後來只還1900元，更厚臉皮地說，「上次不是請妳100元的便當了」，讓她超傻眼，網友也一面倒喊。「跟他收利息！」

女網友在「爆廢公社」提到，「朋友說月底沒錢吃飯，跟我借了2千塊，然後為了感謝我，馬上買了一個100元的便當請我吃晚飯。」直到這個月，朋友還了1900元，當她問起「怎麼還差100元」時，對方竟回，「我上次不是請妳100元的便當了？這樣湊在一起不是剛好2千？」

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▲對方將請客的便當錢也算進去。示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

一席話害她瞬間無言，忍不住發文求問，應該怎麼回應。網友們看完紛紛回應，「什麼朋友啊，拒絕往來」、「用100元看清一個朋友，就當長個教訓，下次如果再借他，那就是一個願打一個願挨的了」、「奇蒙子很差，下次不借了」、「跟我同事一樣，借100元...然後自己買丸子給我吃，就抵100元了」、「要感謝他當初沒請300元便當」。

不過，不少人也笑說，有還就值得慶幸了，「至少會還妳錢，別計較那100元了，頂多以後別借他錢」、「其實大多數的錢，借出去以後，是拿不回來的」、「跟妳說...這年頭借出去的錢還拿的回來，算不錯了」。

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