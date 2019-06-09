不熟老同學傳訊！端午連假「聯絡感情」約見面：女友想參一腳　網秒勸退

▲原PO突然收到老同學傳來的訊息。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

端午連假期間，大家都有自己的安排，有人想和家人出去玩，也有人會約朋友敘舊。一名男網友貼文表示，有個他超不熟的老同學突然訊息他「最近安好？」還說想要聯絡感情，讓他忍不住截圖並PO到臉書問其他人「他想幹嘛？我該怎麼回？」沒想到網友看到後，紛紛勸原PO「應該有目的」、「不是直銷就是借錢」。

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張對話截圖，說有一個超不熟的老同學跑來找他，對話內容讓原PO心中直冒OS「他想幹嘛？我該怎麼回？」2人對話則如下：

請繼續往下閱讀...

老同學：最近安好？

原PO：怎麼了？

老同學：聯絡感情啊！

原PO：不錯啊！

老同學：大學生活？

原PO：我的天你是不是很不會聊天？

老同學：面對面比較簡單。

原PO：要約是不是？

老同學：可

原PO：（表情貼）

老同學：不過我女友大概會想參一腳

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲老同學表示想和原PO「聯絡感情」。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，其他網友紛紛留言，「小心帶你去參加直銷大會」、「推銷保險或直銷」、「不是重感情就是要找你推銷」、「懷疑想借錢」、「推銷、保險、紅色炸彈」、「賣保險的開場白」、「突然殷勤非奸即盜，更何況不熟的人」、「同學會三寶，直銷、保險、靈骨塔」、「女友做直銷、保險等工作」、「人生閱歷告訴我準沒好事」。

但也有人笑說，老同學只是「想炫耀自己有女友」、「先叫他PO一張他女友的照片再決定要不要赴約」。還有網友建議原PO「先下手為強，先借50000看看」、「你也反推銷，叫他去借個幾十幾百萬來花花，這樣大家都有錢啦」、「試試回應：我最近真的剛好不順，我正要想找個朋友擋鎯，一直找不到……你可以幫幫我嗎？」、「封鎖，杜絕後患」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！