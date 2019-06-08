鹹食控男友！她手作超狂「控肉蛋糕」食譜不藏私大公開　網淚：別人女友...

▲超狂的「控肉蛋糕」讓不少網友非常羨慕。（圖／翻攝廚藝公社，下同）

地方中心／綜合報導

有這樣的女友簡直太幸福啦！一名女網友在臉書社團「廚藝公社」分享一個超狂蛋糕的作法，只見她用控肉做出一個超猛的「肉食主義者」蛋糕，為了就是讓不愛吃甜食的男友也可以大飽口福，而超貼心的她做完之後，還在「控肉蛋糕」上面插了「生日快樂」的字卡，讓不少網友紛紛留言大讚，「我喜歡」、「簡直太賢慧」。

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原PO表示，「男朋友生日快到了，想親手做一個蛋糕送他，但是他又不吃甜食，只好做一個控肉蛋糕了~~~」從照片中可見，原PO將燙過的五花肉中間挖開，在中間放入炒飯，將食材全都組裝好後，再用青花菜、愛心型的胡蘿蔔裝飾，最後在放上「生日快樂」的字卡，就大功告成啦！

原PO大方分享「控肉蛋糕」的作法：

1.先把五花肉燙過中間挖開，在四個角插上牙籤固定會比較好切

2.把五花肉拿去炸，我最近發現用氣炸鍋炸效果蠻好的！

3.最簡單的方法就是把肉跟滷汁放下去電鍋滷，可是我覺得小火慢燉比較入味好吃

4.滷好後拿起來瀝乾，等待的同時可以炒飯、燙青菜

5.組裝好放上裝飾就大功告成啦！

超狂蛋糕一PO上網，立即引發不少網友熱議，紛紛留言表示，「你真有心，你男朋友要好好珍惜妳」、「我老公一定很愛你的控肉蛋糕」、「對於不喜歡吃蛋糕，喜歡吃肥肉的人是好蛋糕」不過，也有網友歪樓表示，「你鉆板應該要換了」對此，原PO則表示，「有買新的了啦~還沒拆封」。

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