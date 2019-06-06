外籍男友撞車「騎車不是我」　女大生遭彈飛2公尺外排水溝亡　

▲嘉義大林鎮發生一起死亡車禍，一名女大生遭彈飛排水溝身亡 。（圖／翻攝臉書《爆廢公社》）

地方中心／嘉義報導

嘉義大林鎮發生一起死亡車禍，一名20歲的女大生騎機車載外籍男友遭到一部轎車撞上，不過警消到現場只發現外籍男友，直到這名外籍男友在醫院急診室表明騎車的不是我，警消才趕回現場發現女大生被彈飛在排水溝當中，已經沒了呼吸心跳，送醫不治。

這起車禍就發生在4日晚間9時許，20歲簡姓女大生騎車載外籍男友，行經大民南路以及南華路口時，遭郭男開車撞上，警消趕到現場，只發現外籍男友手腳多處骨折，緊急送醫，沒想到他到了急診室才表明騎車的是女友，且人還在事故現場。

警消人員一聽嚇了一跳，趕緊回到現場找尋簡姓女大生，這才發現她在車禍當下，彈飛路旁排水溝當中，可是已經沒了呼吸心跳，消防隊員把人送醫，仍然宣告不治，而這起車禍也在臉書社團《爆廢公社》被曝光引發討論。

透過現場的照片可以清楚看到，郭姓男子開得是銀色自小客車，就在駕駛座的前方車頭部分，有明顯凹了一塊，擋風玻璃也有碎裂，就可以知道撞擊力當時候應該很大，肇事的郭姓男子雖然表明自己有依照燈號行駛，不過還是有人揣測疑似有闖紅燈的情況，但是詳細肇事原因還得等到警方調查後才能夠清楚，但是郭姓男子已經先依照過失致死罪來移送法辦。