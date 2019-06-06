　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

外籍男友撞車「騎車不是我」　女大生遭彈飛2公尺外排水溝亡　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嘉義大林鎮發生一起死亡車禍，一名女大生遭彈飛排水溝身亡 。（圖／翻攝臉書《爆廢公社》）

▲嘉義大林鎮發生一起死亡車禍，一名女大生遭彈飛排水溝身亡 。（圖／翻攝臉書《爆廢公社》）

地方中心／嘉義報導

嘉義大林鎮發生一起死亡車禍，一名20歲的女大生騎機車載外籍男友遭到一部轎車撞上，不過警消到現場只發現外籍男友，直到這名外籍男友在醫院急診室表明騎車的不是我，警消才趕回現場發現女大生被彈飛在排水溝當中，已經沒了呼吸心跳，送醫不治。

這起車禍就發生在4日晚間9時許，20歲簡姓女大生騎車載外籍男友，行經大民南路以及南華路口時，遭郭男開車撞上，警消趕到現場，只發現外籍男友手腳多處骨折，緊急送醫，沒想到他到了急診室才表明騎車的是女友，且人還在事故現場。

警消人員一聽嚇了一跳，趕緊回到現場找尋簡姓女大生，這才發現她在車禍當下，彈飛路旁排水溝當中，可是已經沒了呼吸心跳，消防隊員把人送醫，仍然宣告不治，而這起車禍也在臉書社團《爆廢公社》被曝光引發討論。

透過現場的照片可以清楚看到，郭姓男子開得是銀色自小客車，就在駕駛座的前方車頭部分，有明顯凹了一塊，擋風玻璃也有碎裂，就可以知道撞擊力當時候應該很大，肇事的郭姓男子雖然表明自己有依照燈號行駛，不過還是有人揣測疑似有闖紅燈的情況，但是詳細肇事原因還得等到警方調查後才能夠清楚，但是郭姓男子已經先依照過失致死罪來移送法辦。

ET快訊
常說「喔」不禮貌！聊天4個語氣一秒惹怒對方　難怪會被封鎖
廢到看不下！大學生直接點名「這位YouTuber」希望他關頻
一畢業領40K！他接家裡事業「收入漲10倍」　當1年小老闆卻

關鍵字：嘉義,大林,闖紅燈,外籍生,男友,女大生,排水溝

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

外籍男友撞車「騎車不是我」　女大生遭彈飛2公尺外排水溝亡　

苗栗人夫偷吃麵店老闆娘！竟在店面樓上「啪噠啪噠」

被逼問偷吃幾次！「帶種人妻」越數越多：卡卡很難動　他聽到臉都綠了

大哥累了嗎？下夜班累撞3車2傷　肇事車朝天翻「安全帶」助關地獄門

前高市府博士官員「量體重公主抱」性騷3女下屬　民事合判賠48萬

2小時前剛說再見！台電工人「誤觸裸線」雙手焦黑亡　妻到場秒崩潰

逾期居留移工拒警盤查　騎車逃逸自撞橋墩喪命

18人罹難、267人傷的普悠瑪案　宜蘭地檢6日偵結說明

摩鐵男女雙屍「發現可疑粉末」！各自有伴開房4小時離奇暴斃

快訊／20歲女大生騎車載外籍男友　路口車禍慘彈飛1死1傷

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

怎麼把玩具丟地上？媽才唸2句... 萌娃「泛淚+癟嘴」網不捨：饒他吧

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

和五人小組密會結果出爐 韓國瑜：Yes,I do！

27歲男「酒測值0.74」載2妹自撞 火光飛速腰斬電線桿！車成廢鐵

外籍男友撞車「騎車不是我」　女大生遭彈飛2公尺外排水溝亡　

苗栗人夫偷吃麵店老闆娘！竟在店面樓上「啪噠啪噠」

被逼問偷吃幾次！「帶種人妻」越數越多：卡卡很難動　他聽到臉都綠了

大哥累了嗎？下夜班累撞3車2傷　肇事車朝天翻「安全帶」助關地獄門

前高市府博士官員「量體重公主抱」性騷3女下屬　民事合判賠48萬

2小時前剛說再見！台電工人「誤觸裸線」雙手焦黑亡　妻到場秒崩潰

逾期居留移工拒警盤查　騎車逃逸自撞橋墩喪命

18人罹難、267人傷的普悠瑪案　宜蘭地檢6日偵結說明

摩鐵男女雙屍「發現可疑粉末」！各自有伴開房4小時離奇暴斃

快訊／20歲女大生騎車載外籍男友　路口車禍慘彈飛1死1傷

《迷の音：高雄，重來》神曲酸韓國瑜　小編唱「要是能重來我要選其邁」

快訊／花蓮近海突一晃！03:27發生4.5地震　最大震度4級

外籍男友撞車「騎車不是我」　女大生遭彈飛2公尺外排水溝亡　

快訊／美國準備對台軍售626億！路透社：國會已收到通知

幫帶孫阿姨痛罵！婆婆「霸氣10字」護航　9000網朝聖：上輩子救宇宙？

最後留言「這男的好怪」！她約陌生大叔開房間　3小時後慘成裸屍

童年回憶來了！Mega Drive Mini收錄42款經典遊戲全數公開

苗栗人夫偷吃麵店老闆娘！竟在店面樓上「啪噠啪噠」

被逼問偷吃幾次！「帶種人妻」越數越多：卡卡很難動　他聽到臉都綠了

差點！直徑16米小行星「2019KA4」　剛以時速2萬公里掠過地球

彭于晏英文受訪0停頓　標準腔調...粉絲耳朵融化

社會熱門新聞

即／女大生騎車載男友　車禍1死..

摩鐵男女雙屍　現場發現可疑粉末

半年檢舉攤販412次　攤主嘆「..

失業男電話掛掉跳橋！當地人曝盪..

男大生被舉報作弊騎車散心後失蹤..

人夫偷吃麵店老闆娘　在店面樓上..

被逼問偷吃幾次！人妻越數越多…..

白衣女「布拉甲爆開」露曲線　木..

摩鐵暴斃男女各有伴侶　男子女友..

女國中生遭BB彈掃射　爸淚曝兇..

台體大系主任爆不倫　竄改空姐女..

2小時前剛說再見！台電工人觸電..

「冤親債主」找上門…小姪女半夜..

老闆帶去「爽一下」　男友：不去..

更多熱門

相關新聞

即／女大生騎車載男友　車禍1死1傷

嘉義南華大學20歲簡姓女大生4日晚間騎車載同校男友外出，不料行經大林鎮南華路、大民南路口時，和一輛轎車相撞，當場雙雙彈飛，釀成1死1重傷。

做香包品粽香　華醫外籍生體驗端午文化

短褲妹纏身！他「淋雨幫滅慾火」萬人笑炸

闖紅燈撞飛女騎士　駕駛呆愣原地

見面就索吻　她拍照說服男友養貓

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

即／女大生騎車載男友　車禍1死1傷

摩鐵男女雙屍　現場發現可疑粉末

端午改運大公開！財水擺3方位　　

準到爆！和12星座交往「哪裡最累」

醫曝「中8點↑症狀」＝身體出毛病

聊天常用這2字一秒惹怒對方

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

3公斤王錦蛇重傷哭泣　獸醫師嘆

暮光女鈕釦開到肚臍　裡面沒穿露雪球！

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面