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癌細胞擴散全身！慈父為了家計「烈日下擺攤」每天賺幾十元　補品都買不起

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地方中心／台中報導

希望這一家人能早點度過難關啊！臉書粉絲專頁「光線」，分享了一則貼文表示，台中一名腎臟癌末期的李大哥，病情已經嚴重到影響肝肺淋巴管，但每天還是得在烈日下擺攤貼補家用，但他卻連補品都買不起，希望善良的社會大眾可以幫幫李大哥。

▲▼ 癌細胞擴散全身！慈父為了家計「烈日下擺攤」每天賺幾十元　補品都買不起 。（圖／臉書光線提供）

原PO表示，「李大哥原本在中清路家具行門口擺攤，因家具行拆了，搬至四平路，卻又因租金太高無法負荷承受不住，加上低收入補助根本無法支撐一家的生活所需，而且李大哥現在已經是腎臟癌快末期」。

▲▼ 癌細胞擴散全身！慈父為了家計「烈日下擺攤」每天賺幾十元　補品都買不起 。（圖／臉書光線提供）

▲李大哥每天堅持出門擺攤。（圖／臉書光線提供，下同）

李大哥的腎臟癌已經影響到肝肺淋巴管，聽力也受損到完全聽不見，每天還得在烈陽下擺攤，賣水煮玉米、水果、雜貨，為了只是想多賺幾十元貼補家用，就連補品也沒辦法負荷，而醫生最近更是告訴他，他的情況真的很不樂觀，也告訴李太太要有心理準備。

▲▼ 癌細胞擴散全身！慈父為了家計「烈日下擺攤」每天賺幾十元　補品都買不起 。（圖／臉書光線提供）

貼文一出，不少熱心的網友紛紛送上補品，希望能幫上李大哥一家的忙，而網友的熱心也讓李太太感動的表示，「謝謝網友們的幫助，在我們家有困難的時候，每次都有你們的大家的幫忙真的非常感謝您們，雖然我在台灣沒有親人，可有您們比家人更像家人關心與幫助，讓我們全家很感動，千言萬語，萬語千言也表達不了我對大家的感激之情，更要感謝光線朋友們，謝謝您感恩」，讓人看了相當感動與鼻酸。

李大哥擺攤地點：台中市四平路24號對面
時間：早上8：00到傍晚5：30

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關鍵字：癌症,弱勢,光線,台中

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