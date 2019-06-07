粽子大戰！X部粽「7成壓倒性勝利」他列102字狂諷：3D油飯　兩粽粉絲戰翻

▲端午節就是要吃粽子應景。（圖／讀者提供、pixabay）

地方中心／綜合報導

南部粽、北部粽到底哪個比較好吃，一直是許多網友爭論不休的話題，而根據「老天鵝娛樂」在粉專舉辦的最新投票顯示，超過7成的網友都偏好南部粽。

投票不過2小時左右，就有8124名網友投票，其中南部粽的得票率高達71%，比北部粽的29%，足足高出42%。此外，「老天鵝娛樂」也特別標註，「北部粽油較多，口感爽Q粒粒分明，粽葉多使用筍葉」；「南部粽料豐盛，口感較黏稠、軟爛，粽葉多使用竹麻葉」。

此外，有趣的是，兩種粽子的擁護者也在留言區底下戰翻了，一名南部粽支持者用洋洋灑灑的102字表示，「我們南部人只堅持『一粽原則』，只有泡過水、撒過花生粉的肉粽才是繼承我大中華悠揚五千年歷史的正統肉粽；肉粽內餡：花生、豬肉、蛋黃、香菇，一點都不能少！在此也慎告北部同胞，勿以3D油飯等異端食物分裂我國民眾之端午情懷」。

該名網友超狂的發言，立即吸引不少熱情粉絲相挺表示，「北部不是像油飯 是就是油飯」、「不要以為把油飯包成粽子形狀就是粽子」、「油飯就是油飯就算穿了衣服還是油飯！」但也有不少北部粽粉絲大喊不服氣，紛紛留言反擊，「常吃南部粽，反而覺得北部粽比較香味足」、「北部粽不能輸啊！」、「我只愛北部粽」。

【更多新聞】

癌細胞擴散全身！慈父為了家計「烈日下擺攤」每天賺幾十元 補品都買不起

超過「30顆花生」炸出粽葉！他打開傻眼：「粽」大獎 釣出一票網友神解

影／13顆「荔枝椿象卵」穿腳上！她上班4小時才發現 網一看全崩潰：已經孵化了