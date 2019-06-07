全球首座！200M高「玩命泳池」在倫敦　想看360°全景視野…先學學007

▲全球首座360度全景無邊際泳池即將動工。（圖／翻攝自Compass Pools官方網站，下同）

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全球首座360度無邊際泳池預計明年動工，它將坐落在一棟200公尺高、名為「無限倫敦（Infinity London）」的摩天大廈頂樓，四周與地板都是透明的，360度的全景視野，非常夢幻。設計公司Compass Pools技術總監亞力克斯（Alex Kemsley）提到，只要打開地板上的潛水艇艙門，就會有旋轉樓梯升起、降落，結合尖端科技又酷炫的出入方式，非常有「007」的風格。

▲泳池將坐落在一棟高達200公尺的摩天大廈頂樓。

這座泳池可以容納60萬公升的水，利用透明壓克力打造每一面牆與地板，因此樓下的人一抬頭，就可以看見泳客在水中悠游。Compass Pools表示，「光線在壓克力板與水中傳播的波長比較相近，如此一來，整體外觀看起來會更加潔淨，夜晚就像是大樓頂端閃閃發亮的寶石。」

▲抬頭就可以看見泳客悠游。

泳池在許多小地方有巧思設計，與整棟建築「互利共生」，透明地板為樓下提供極佳採光，還有電腦控制的管理系統監測風速，確保泳客舒適度，也避免水被強風吹起、濺出。除此之外，它配置了特殊的熱交換器，利用空調運作時產生的熱氣加熱水溫。

▲從200公尺高空俯瞰倫敦的模擬圖。

亞力克斯表示，以前就時常有建築師找上門提出類似構想，但是往往沒辦法付諸行動，因為大部分人總是最後才想到泳池，「在這次的計畫中，我們卻先問『如何把一棟大樓建在全景泳池下面？』」他提到，未來將有五星級飯店進駐，泳池將用以服務飯店賓客，「從220公尺高的地方，360度俯視倫敦，一定是絕無僅有的經驗。」