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小兄弟遭親生母殺害　「離奇隔12分死亡」查不出死因…警不准辦葬禮

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 ▲兄弟隔12分鐘先後亡　她被控弒子啜泣「還揹3條殺人未遂」（圖／翻攝自Brandon Machin、Tristan Barrass、Blake Barrass、Sheffield Online臉書）

▲布雷克（左）和特里斯坦（中）與母親莎拉（右）。（圖／翻攝自Tristan Barrass、Blake Barrass臉書下同）

國際中心／綜合報導

英國南約克郡謝菲爾德（Sheffield）5月底傳出一起命案，年僅13歲的特里斯坦（Tristan）14歲的布雷克（Blake）兄弟搶救無效，相隔12分鐘先後死亡。他們的母親莎拉（Sarah Barrass）和舅舅布蘭登（Brandon Machin）隨後立刻遭到逮捕，並且依謀殺罪被起訴。根據《每日星報》報導，莎拉出席聽證會時不斷啜泣、哭喊，身上還揹負著另外3條針對兒童的殺人未遂指控。

▲兄弟隔12分鐘先後亡　她被控弒子啜泣「還揹3條殺人未遂」（圖／翻攝自Brandon Machin、Tristan Barrass、Blake Barrass、Sheffield Online臉書）

▲莎拉的弟弟布蘭登也依謀殺罪被起訴。

根據《太陽報》報導，警方5月24日早上接獲這起發生在民宅內的「意外」通報，並將兄弟倆緊急送往當地兒童醫院，雖然至今仍未公開說明調查結果，但已經確認只有一個案發現場，且非槍殺事件。法醫多理斯（Christopher Dorries）提到，依他的身分目前仍無法公開驗屍結果，也未能趕得及將大體歸還、舉辦喪禮，只能向受害者家屬致上慰問之意。

INQUEST OPENS INTO DEATHS OF SHIREGREEN TEENAGERS Inquests have been opened into the deaths of two teenage boys who...

Sheffield Online 發佈於 2019年6月5日 星期三

▲附近居民和民眾獻上花朵哀悼。

這一對兄弟分別在早上9點14分和36分離開人世，附近居民紛紛獻上花束和卡片哀悼，其中弟弟特里斯坦還曾經參加BBC節目《Our School》錄影，解釋他為了幫罹患骨癌的朋友募款，因此染了一頭亮眼黃髮。《每日郵報》提到，警方仍在近續深入調查，莎拉和布蘭登也還在拘留中，全案將於今年11月召開審判。

▲特里斯坦在節目上解釋自己為何染髮。

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關鍵字：謀殺,命案,殺人未遂,英國,南約克郡

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