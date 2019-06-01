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美空軍官校畢典唱名台灣！現場激動揮國旗　網感動：起雞皮疙瘩

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▲▼川普出席空軍官校畢典，主持人唱名台灣。（圖／翻攝US Air Force Academy (Official) ）

▲川普出席空軍官校畢典，國軍現場揮舞中華民國國旗。（圖／翻攝US Air Force Academy fb，下同）

國際中心／綜合報導

美國總統川普日前出席空軍官校畢業典禮，並出席授證，現場包括中華民國國軍等10名非美國籍的外籍畢業生，讓人感動的是，當主持人介紹台灣時，赴美參訓的國軍人員還站起來，揮舞中華民國國旗，現場也以熱烈的掌聲來回應。

美國空軍官校日前舉辦第61屆畢業典禮，現場共有989名畢業生出席，包括多位台灣派去受訓或進修的國軍。影片中2:07:27處開始，主持人一一唸出這10個非美國籍畢業生的國家名字，包括哈薩克、羅馬尼亞、突尼西亞、盧安達、南韓、台灣、泰國、菲律賓、新加坡及斯里蘭卡。

▲▼川普出席空軍官校畢典，主持人唱名台灣。（圖／翻攝US Air Force Academy (Official) ）

當主持人唸到台灣時，國軍人員特別起立，大力揮舞中華民國國旗，引起現場一片叫好掌聲。這次川普除了特別親自出席空軍官校畢典，還一一與每位畢業學官握手，展現經人體力，是美國近代史上少見的三軍統帥。

目前不清楚，有多少國軍參與這場畢典，根據《中央社》報導，空軍司令部截至31日晚上11時尚未回覆說明。國防安全研究院資源與產業研究所長蘇紫雲表示，相較2016年美國前總統歐巴馬參加時，中華民國國旗所在處不顯眼，此次國旗就出現在川普正後方。不少網友也紛紛感動地在影片底下留言，「恭喜台灣」、「台灣耶！」，還有人表示看了「起雞皮疙瘩」。

2019 United States Air Force Academy Graduation

Join us as we celebrate the 61st graduating class of the Air Force Academy as they receive their diplomas and commission as second lieutenants!

US Air Force Academy (Official) 發佈於 2019年5月30日 星期四
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關鍵字：川普,空軍,畢業典禮

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