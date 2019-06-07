　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

邪教領袖「娶87個老婆」還性虐小孩！兒子逃出揭罪行...4年後家中自殺

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼知名邪教領袖沃倫傑夫斯（Warren Jeffs）的兒子羅伊（Roy Jeffs），他向外界揭發這個一夫多妻制團體。（圖／達志影像／美聯社）

▲沃倫傑夫斯的兒子羅伊，他在5月29日被發現於家中自殺身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

知名邪教領袖沃倫傑夫斯（Warren Jeffs）的26歲兒子羅伊（Roy Jeffs）日前在猶他州的家中被發現死亡，死因為自殺。2015年，羅伊離開了這個害他從小被虐待的團體，並主動揭發了父親的「一夫多妻制教派」，讓整件事曝光，也讓沃倫最終被判處無期徒刑。

羅伊的同父異母的姊姊瑞秋（Rachel Jeffs）證實了羅伊於5月29日被發現自殺身亡，她在臉書上寫道「我的心沉重又悲傷」。瑞秋還表示，爸爸沃倫對羅伊非常的差，比其他兄弟都還要糟糕，「他不讓羅伊跟大家一起玩，把羅伊藏在房子裡面，告訴大家羅伊是個壞孩子，要我們一起排擠他。我很敬佩羅伊的勇氣，他是第一個離開邪教團體的人」。

沃倫傑夫斯自稱是先知，領導「基本教義派的耶穌基督後期聖徒教會」（Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints，簡稱為FLDS），這是摩門教基本教義派（Mormon fundamentalist）最大的一個分支教派，也是全美奉行「一夫多妻制」的最大團體。沃倫最多曾經擁有87個老婆，大部分都是未成年人，還有估計50到70個小孩。

▲▼知名邪教領袖沃倫傑夫斯（Warren Jeffs）。（圖／The Sun）

▲沃倫最多曾有87個老婆。（圖／The Sun）

許多孩子在成長過程中都被沃倫騷擾虐待，甚至遭到性侵。羅伊4年前接受採訪時表示，「我對爸爸最早的記憶就是他對我性虐待，我當時才4歲或5歲，我記得他告訴我『你不能這麼做』，然後就對我性侵」。另一位妹妹貝琪（Becky Jeffs）也提到父親猥褻她和其他姊妹們的事情。

在FLDS裡的一切都受到沃倫嚴格控管，還有許多規定，他會隨意把小孩或是妻子分配給不同的男性，若是不從，就威脅對方會被「流放」。團體內也過著極度保守與傳統的生活，許多現代化的東西都被禁止，例如電影、腳踏車、玩具、網路，也沒有電話等對外聯絡的工具，甚至也不能游泳。

▲▼知名邪教領袖沃倫傑夫斯（Warren Jeffs）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼知名邪教領袖沃倫傑夫斯（Warren Jeffs）。（圖／達志影像／美聯社）

▲沃倫出庭，法院內擠滿他的信眾。（圖／達志影像／美聯社）

羅伊最終在2014年離開了教會，擺脫受到控制和操縱的生活，但還沒有報警，因為當時沃倫已經因為與未成年少女發生性關係而被捕入獄，隨後他到工地工作，並漸漸明白應該要說出這些事實和發生在自己身上的故事，「我只是希望世人知道真相，當有人質疑時，我的故事就在那兒」。

羅伊當時受訪時還提到，「每當我想到那些曾經在那裡發生的事情，都會讓我徹底崩潰」。2015年，羅伊與貝琪共同對沃倫提起猥褻兒童等訴訟，最後沃倫被判處終身監禁，在德州的監獄服刑，不過瑞秋表示，她的父親依然從監獄中掌控著整個團體。

ET快訊
大尺度畫面曝光！軟嫩小隻女「出租」安慰寂寞男月入43萬
詹惟中3年前預言林志玲結婚成真！鐵口「3年內懷孕」：性事超合

關鍵字：邪教,FLDS,Warren Jeffs,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

AirPods怎戴？這張圖吸千人熱議　網狂讚：這樣更棒

美推動「廢中國在WTO地位」：擁5艘航母算什麼發展中國家！

邪教領袖「娶87個老婆」還性虐小孩！兒子逃出揭罪行...4年後家中自殺

西點軍校卡車翻覆樹林中！　1名學員死亡21人受傷

孟晚舟引渡聆訊最快1月開始　律師團提「雙重犯罪分開處理」

室友每晚帶女友回家壞壞！他躲到午夜「絕地大反攻」　網看完全讚爆

1死22傷！西點軍校卡車公路翻覆　紐約州長慟：今天是諾曼地登陸75周年

騎士自摔遭「斬首」頭顱滾6公尺　腦碎塊飛濺慘死車道

德國最狂殺人魔 男護士玩弄人命殺85病人　判無期徒刑

南非女醫師被狼吻險遭性侵　死命抵抗咬斷他舌頭！

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

眾人守護！腦癱男首次投籃進球 母親淚崩「有殘疾也能堅持追夢」

1週前才許願..小亨堡美夢成真！　「開賓士回去」感謝陳建州：我的好老闆

下班尖峰...女騎士慘遭捲車底 30熱心民眾合力「抬客運」救援

曾治豪父喪首日獻唱《如果還有明天》　忍痛跑行程：我想你了爸

女神當市長？談備位人選 柯P：高嘉瑜是可考慮的人

AirPods怎戴？這張圖吸千人熱議　網狂讚：這樣更棒

美推動「廢中國在WTO地位」：擁5艘航母算什麼發展中國家！

邪教領袖「娶87個老婆」還性虐小孩！兒子逃出揭罪行...4年後家中自殺

西點軍校卡車翻覆樹林中！　1名學員死亡21人受傷

孟晚舟引渡聆訊最快1月開始　律師團提「雙重犯罪分開處理」

室友每晚帶女友回家壞壞！他躲到午夜「絕地大反攻」　網看完全讚爆

1死22傷！西點軍校卡車公路翻覆　紐約州長慟：今天是諾曼地登陸75周年

騎士自摔遭「斬首」頭顱滾6公尺　腦碎塊飛濺慘死車道

德國最狂殺人魔 男護士玩弄人命殺85病人　判無期徒刑

南非女醫師被狼吻險遭性侵　死命抵抗咬斷他舌頭！

177匹、22.9公斤米　歐洲馬自達公布Skyactiv-X引擎動力數據

「忘記吃藥」該立即補吃嗎？6藥品「正確補救」時間點曝

長大後到淡水老街！他嘆「整條大路空蕩蕩」值得逛嗎　在地人16字曝現狀

UBA新人后MVP陳孟欣入選！　拿坡里世大運女籃12人名單公佈

【走向內閣制】彭錦鵬／「憲改套餐」的國際標

AirPods怎戴？這張圖吸千人熱議　網狂讚：這樣更棒

必吃打拋豬河粉蛋餅！台中創意早餐店　還有金黃酥脆的煎餃

CP值好宅！3+1房含車位千萬有找　「合雄Ｍ」爆搶購熱潮

生活化情境教學結合職業探索　小學生說英語嚇嚇叫

美推動「廢中國在WTO地位」：擁5艘航母算什麼發展中國家！

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

國際熱門新聞

騎士自摔遭斬首　頭顱滾6公尺遠

室友帶女友回家壞壞！他絕地反攻..

美空軍校畢典唱名台灣　國軍揮國..

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂..

2款iPhone淘汰！iOS ..

遭性侵女醫師反擊　咬斷惡狼舌頭

德國最狂殺人魔 護士至少殺8..

1死22傷！西點軍校卡車營區外..

西點軍校卡車翻覆！　1死21傷

孟晚舟引渡聆訊最快1月開始

3歲童滿口蛀牙　害他差點失明

聖母峰清11噸垃圾　雪巴人收屍..

性感女歌手「扯掉浴巾」跳熱舞

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

更多熱門

相關新聞

西點軍校卡車翻覆！　1死21傷

美國軍事學院（United States Military Academy at West Point，西點軍校）當地時間6日表示，一輛載送20多人的軍用卡車意外翻覆，造成一名學員喪命，另外19名學員及2名軍人受傷。「今天對西點軍校及美國陸軍來說，是沉痛的一天」，美國陸軍中將、西點軍校校長威廉斯（Darryl A. Williams）說。

孟晚舟引渡聆訊最快1月開始

美考慮延遲加徵5%關稅　美股3打指數漲

美軍試驗電磁炮　炮彈時速達7400公里

北京擬2方面立法「台海內海化」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆　法官判死

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一對質糗翻

林志玲3天前早PO「婚紗照」！

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」

黃光芹雙手作揖　爆「查出王小姐前夫」

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

921強挖7屍！男救災被報復…瀕死

「暗黑版」林志玲發現本尊結婚　激動發文…粉絲求婚了！

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

臉書給餐廳負評　她慘被公開吃相

快訊／林志玲閃婚！　新郎是放浪兄弟AKIRA

被逼問偷吃幾次！人妻越數越多…他臉綠了

更多

最夯影音

更多

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面