邪教領袖「娶87個老婆」還性虐小孩！兒子逃出揭罪行...4年後家中自殺

▲沃倫傑夫斯的兒子羅伊，他在5月29日被發現於家中自殺身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

知名邪教領袖沃倫傑夫斯（Warren Jeffs）的26歲兒子羅伊（Roy Jeffs）日前在猶他州的家中被發現死亡，死因為自殺。2015年，羅伊離開了這個害他從小被虐待的團體，並主動揭發了父親的「一夫多妻制教派」，讓整件事曝光，也讓沃倫最終被判處無期徒刑。



羅伊的同父異母的姊姊瑞秋（Rachel Jeffs）證實了羅伊於5月29日被發現自殺身亡，她在臉書上寫道「我的心沉重又悲傷」。瑞秋還表示，爸爸沃倫對羅伊非常的差，比其他兄弟都還要糟糕，「他不讓羅伊跟大家一起玩，把羅伊藏在房子裡面，告訴大家羅伊是個壞孩子，要我們一起排擠他。我很敬佩羅伊的勇氣，他是第一個離開邪教團體的人」。

沃倫傑夫斯自稱是先知，領導「基本教義派的耶穌基督後期聖徒教會」（Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints，簡稱為FLDS），這是摩門教基本教義派（Mormon fundamentalist）最大的一個分支教派，也是全美奉行「一夫多妻制」的最大團體。沃倫最多曾經擁有87個老婆，大部分都是未成年人，還有估計50到70個小孩。

▲沃倫最多曾有87個老婆。（圖／The Sun）



許多孩子在成長過程中都被沃倫騷擾虐待，甚至遭到性侵。羅伊4年前接受採訪時表示，「我對爸爸最早的記憶就是他對我性虐待，我當時才4歲或5歲，我記得他告訴我『你不能這麼做』，然後就對我性侵」。另一位妹妹貝琪（Becky Jeffs）也提到父親猥褻她和其他姊妹們的事情。

在FLDS裡的一切都受到沃倫嚴格控管，還有許多規定，他會隨意把小孩或是妻子分配給不同的男性，若是不從，就威脅對方會被「流放」。團體內也過著極度保守與傳統的生活，許多現代化的東西都被禁止，例如電影、腳踏車、玩具、網路，也沒有電話等對外聯絡的工具，甚至也不能游泳。

▲沃倫出庭，法院內擠滿他的信眾。（圖／達志影像／美聯社）

羅伊最終在2014年離開了教會，擺脫受到控制和操縱的生活，但還沒有報警，因為當時沃倫已經因為與未成年少女發生性關係而被捕入獄，隨後他到工地工作，並漸漸明白應該要說出這些事實和發生在自己身上的故事，「我只是希望世人知道真相，當有人質疑時，我的故事就在那兒」。



羅伊當時受訪時還提到，「每當我想到那些曾經在那裡發生的事情，都會讓我徹底崩潰」。2015年，羅伊與貝琪共同對沃倫提起猥褻兒童等訴訟，最後沃倫被判處終身監禁，在德州的監獄服刑，不過瑞秋表示，她的父親依然從監獄中掌控著整個團體。