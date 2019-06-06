慎入！少女下半身遭捲入「後車輪擋泥板」間隙...血肉模糊亡

▲少女離奇卡在車輪縫裡。（圖／翻攝自FB／Onuma Phetpan）

記者王麗琴／綜合報導

泰國一名網友在臉書分享一起離奇車禍的照片。一名少女不知為何被捲入在汽車後輪與車身之間的隙縫裡，身體被卡住的部分血流不止，被救出送醫後，最終仍因傷重不治。

據《泰國頭條新聞》報導，網友「Onuma Phetpan」5日在臉書po出這起離奇車禍照片，引發網友熱議。一名穿著藍色短袖上衣的少女，左腳在輪胎外、右腳在內側、下半身卡在汽車左後輪擋泥板的間隙裡，地上滿是血跡。熱心的民眾看到後都過來幫忙，把車輪拆下後才順利讓少女脫身。

▲熱心民眾見狀紛紛來幫忙。（圖／翻攝自FB／Onuma Phetpan）

▲民眾試著將車輪拆下來。（圖／翻攝自FB／Onuma Phetpan）

救援人員獲報後也立刻趕到現場將少女送醫，但少女因傷勢過重，最後仍不幸身亡。報導指出，救援人員對於少女為何會被捲入車輪縫裡也都感到納悶，目前還有待當地警方進一步調查。

▲少女脫身後傷重倒地。（圖／翻攝自FB／Onuma Phetpan）

許多泰國網友看到推文後，都深表遺憾，但同時也很疑惑，這起奪命事故到底是如何發生的，「為什麼你會被困在那個輪子裡...如果正常的撞擊不應該像這樣..」、「我想知道為什麼，為什麼會這樣發生......」。