《逃犯條例》應符合《中英聯合聲明》　梅伊：英國對香港有特殊責任

▲民眾在抗議活動中揮舞英國國旗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

英國首相梅伊（Theresa May）12日針對《逃犯條例》表示，香港的引渡條例必須符合《中英聯合聲明》中規定的權利和自由，「尤其是有非常多的英國公民在香港，因此我們擔心修訂條例的潛在影響。」英國外交大臣杭特（Jeremy Hunt）也在聲明中，敦促中國抱持香港的高度自治，並讓政府與人民進行有意義的對話。

梅伊在國會上表示，英國有特殊責任替香港發聲，尤其目前仍有大量的英國公民在香港，不得不替《逃犯條例》可能造成的影響感到擔憂，「重要的是，香港的引渡條例必須符合《中英聯合聲明》（Sino-British Joint Declaration）規定的權利和自由。」

Time for the Hong Kong Government to pause and reflect on extradition proposals. Rights, freedoms and high degree of autonomy, guaranteed by the legally binding Sino-British Joint Declaration, are critical to Hong Kong’s success. 1/2 — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 2019年6月12日

杭特則在英國外交部網站發表聲明指出，各方應保持理性與和平，「香港政府進行有意義的對話，並採取措施去維護香港的權利、自由、高度自治是很重要的，也是支撐其國際聲譽的基礎。就像具有法律約束力的《中英聯合聲明》中，堅持『一國兩制』的原則，對香港未來的成功至關重要。」

英國的亞洲事務大臣菲爾德（Mark Field）認為，《逃犯條例》會造成寒蟬效應，香港公民或在港人是會被拉進中國法律體系，缺乏司法保障的結果，會讓人們提高自我審查，「香港需要享有高度自治及法治，且需要符合《中英聯合聲明》和基本法。」

▼英國認為香港立法應合乎《中英聯合聲明》規範。（圖／達志影像／美聯社）

