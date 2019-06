《逃犯條例》應符合《中英聯合聲明》　梅伊：英國對香港有特殊責任

▲民眾在抗議活動中揮舞英國國旗。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

英國首相梅伊(Theresa May)12日針對《逃犯條例》表示,香港的引渡條例必須符合《中英聯合聲明》中規定的權利和自由,「尤其是有非常多的英國公民在香港,因此我們擔心修訂條例的潛在影響。」英國外交大臣杭特(Jeremy Hunt)也在聲明中,敦促中國抱持香港的高度自治,並讓政府與人民進行有意義的對話。

梅伊在國會上表示,英國有特殊責任替香港發聲,尤其目前仍有大量的英國公民在香港,不得不替《逃犯條例》可能造成的影響感到擔憂,「重要的是,香港的引渡條例必須符合《中英聯合聲明》(Sino-British Joint Declaration)規定的權利和自由。」

Time for the Hong Kong Government to pause and reflect on extradition proposals. Rights, freedoms and high degree of autonomy, guaranteed by the legally binding Sino-British Joint Declaration, are critical to Hong Kong’s success. 1/2