南非女醫師被狼吻險遭性侵 死命抵抗咬斷惡狼舌頭！

▲32歲的嫌犯後來在一家大學醫院裡接受了口腔整形手術。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

南非一名女醫師日前遭惡狼襲擊，所幸她在死命抵抗之下咬斷對方舌頭，保住自己清白。

當時這名24歲的女醫師正在布隆方丹市(Bloemfontein)佩洛米第三醫院(Pelonomi Tertiary Hospital)的員工休息室裡小睡一會，嫌犯當時假裝是病人，偷偷溜進員工休息室，意圖性侵受害人。

嫌犯先是強吻受害人，但遭到女醫師死命抵抗，而且反咬嫌犯舌頭。由於女醫師咬得實在夠有力， 結果惡狼的部分舌頭竟然活生生被咬斷！惡狼痛得馬上逃離現場，但血流了一地，讓他痛的不得了。

之後，醫院工作人員向附近的醫療機構發出警告：如果有人因口腔傷口需要緊急治療，請馬上報警！ 事發生數小時後，「佩洛米國立醫院」(National Hospital in Pelonomi)的醫護人員發現嫌犯前來就醫，於是立馬報警，將嫌犯逮捕。

經過傷口縫合後，32歲的嫌犯被帶回案發現場，受害人確認能對方就是企圖性侵她的人。 嫌犯後來在一家私立的大學醫院接受了口腔整形手術。他身體康復後，將在地方法院出庭受審。

南非的性侵案件數字讓人震驚，一年有高達4萬名婦女遭到性侵。不過普遍認為實際數字應該更高。專家表示，僅有四分之一的性侵受害者會報案。統計資料同時顯示，南非有40%的婦女在一輩子裡曾遭到某種程度的性侵。相關報導以及更恐怖照片請看這裡