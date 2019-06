1死22傷！西點軍校卡車公路翻覆　紐約州長慟：今天是諾曼地登陸75周年

▲西點軍校的卡車在Camp Natural Bridge附近的293號路線發生翻覆事故。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

紐約西點軍校在當地時間6月6日早上發生一起嚴重車禍,一輛載有約21名學員與2名陸軍士兵的卡車意外翻覆;警方表示,此起意外共造成1死22傷,同時呼籲民眾避免經過事故路段,整起案件肇因為何,仍需進一步調查。紐約州州長安德魯(Andrew Mark Cuomo)表示,今天正好是「諾曼第登陸」75周年紀念日,卻發生這些遺憾,「讓我們很痛苦」。

《路透社》報導,當地時間早上6點45分左右,紐約州北部的CampNatural Bridge附近的293號路線,有一輛軍用卡車翻覆。報導稱,發生意外的是提供學員夏日訓練的場地;目前學院並未提供更多細節。

One cadet is reported deceased, 20 cadets and two soldiers are wounded that were involved in a Light Medium Tactical Vehicle accident that occurred at approximately 6:45 a.m. off Route 293.