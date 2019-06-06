只喝瓶裝水「1年塞13萬塑膠微粒進肚」　研究：麵包內含更多！

▲瓶裝水含有的塑膠微粒數量驚人。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

《環境科學與技術（Environmental Science and Technology）》期刊近日發表最新研究，發現成人平均每年至少會吃下5萬塑膠微粒，從空氣中也會吸入相同數量，如果1整年只喝瓶裝水，甚至可能吞進13萬顆。來自加拿大維多利亞大學的主要研究者考克斯（Kieran Cox）表示，目前仍不確定這將對健康造成什麼樣的危害，「以如此龐大的數量而言，必定潛藏著高度風險。」

根據《衛報》報導，研究團隊綜合分析26份相關數據與美國政府頒訂的飲食指南，將吸收範圍限縮在魚、貝類、糖、水、啤酒等等，約占15％的熱量攝取，發現人類正大量地從飲食與空氣中吸收塑膠微粒。考克斯提到，「麵包、肉類、乳製品或加工食物中可能還有更多，高達幾千、幾百顆。」

塑膠垃圾分解以後變成塑膠微粒，幾乎遍布全球，在空氣、土壤、深海，甚至人類糞便中都被發現，且很有可能釋出有毒物質，如果顆粒小到足以滲入人體組織，將引發免疫反應。但是，根據這份研究推測，透過呼吸進入人類體內的微粒大部份都會被吸收，無法藉由咳嗽或噴嚏排出。

考克斯強調，這份研究還有許多需要深入研究的地方，但是已經改變了他的生活習慣，「現在我絕對不使用塑膠包裝，並且盡可能避免購買瓶裝水。事實非常簡單，人類持續、大量地製造塑膠物質，最後都會回歸到我們生活的生態系之中。」