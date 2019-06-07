總金額破200億美元！陸商務部：習普會簽署超過10項經貿協議

▲習普會5日舉行。左為中國國家主席習近平，右為俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

中國國家主席習近平5日與俄羅斯總統普丁在克里姆林宮進行會談，中國商務部新聞發言人高峰6日指出，雙方簽署了核能、天然氣化工、汽車製造、高科技園區建設、合資設立電商企業、深化5G領域合作等十餘項合作協議，總金額超過200億美元，將有力帶動雙邊貿易和產業合作。

他也指，商務部和俄羅斯經濟發展部簽署了《關於促進雙邊貿易高質量發展的備忘錄》，明確提出推動雙邊貿易向2000億美元邁進的目標，並從推動落實兩國戰略大項目合作、加快商談經貿制度安排、培育貿易增長新動能、優化壯大貿易主體、完善貿易保障體系等方面提出了多項具體舉措。

另外，商務部、農業農村部與俄羅斯經濟發展部、農業部共同簽署了《關於深化中俄大豆合作的發展規劃》，為全面拓展和深化兩國大豆貿易與全產業鏈合作奠定了重要基礎；兩國有關部門還簽署了「俄羅斯大麥輸華檢疫要求議定書」等5項農產品准入協議。

▼中國商務部發言人高峰。（圖／翻攝自中國商務部網站）

在上述的重大合作案中，也包含中國石化與俄羅斯諾瓦泰克公司和俄氣銀行，於莫斯科簽署了在中國境內設立天然氣貿易合資公司的關鍵條款協議。根據協議，該貿易合資公司將從諾瓦泰克公司的合約組合中購買液化天然氣資源，銷售給中國市場的終端客戶。

中國石化同時宣佈，將入股阿莫爾天然氣化工專案，將持股40%；此外，中國化學工程集團與俄羅斯納霍德卡化肥公司簽訂年產180萬噸甲醇專案實施協議，合約總金額近15億美元。這也是俄羅斯生產線規模最大的甲醇專案。

高峰最後說，從簽約涉及的領域來看，兩國企業間的合作已經不僅僅局限於傳統的能源資源領域，在高新技術、醫藥、電子商務等新興領域的合作，也取得了積極進展，步伐不斷加快，顯示出中俄務實合作蘊含的巨大潛力和機遇。