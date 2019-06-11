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川習會6月底登場　港媒爆：大阪G20共進晚餐

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▲▼G20川習會。（圖／路透社）

▲2018年G20阿根廷峰會上舉行的川習會。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

「川習會」能否在6月底大阪舉行的G20峰會上舉行，受到外界關注。有港媒引述消息人士表示，川普和習近平在大阪的會晤，可能安排共進晚餐，舉行正式的面對面協商，而不是快速的握手聊一下，「內容大概是去年12月G20阿根廷峰會的重新上演」。

香港《南華早報》報導，北京尚未正式確認任何計劃或提供任何有關會議的細節，會議預計將於6月28日和29日在日本大阪舉行的G20領導人峰會期間舉行；美國也沒有發布有關會議形式的任何訊息，儘管川普此前曾表示他「正期待」面對面的會談。

報導稱，這場會面可能會決定世界兩大經濟體之間的緊張關係是否緩和，以便恢復貿易談判，或美國是否會對價值3000億美元的中國輸美商品加徵關稅。

▲美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）在G20峰會中舉行的「川習會」上合照。（圖／新華社）

▲美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）在G20峰會中舉行的「川習會」上合照。（圖／新華社）

美國總統川普昨（10）日表示，若中國拒絕在日本G20峰會上舉行首腦會談，他將啟動第四批關稅制裁。川普提到，「如果習（習近平）不去我會很意外」；「我認為他會去，我還沒聽說他不去，如果我們這樣做，那很好」。

對此，大陸外交部發言人耿爽在11日的例行記者會上表示，「如果美方願意平等協商，我們大門敞開，如果美方執意升級貿易摩擦，我們將會堅決應對，奉陪到底」。

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關鍵字：川習會,G20,中美貿易,川普,習近平

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