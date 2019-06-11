川普撂狠話「不見面就加稅」　中國按兵不動

▲中美貿易磋商陷入停滯，兩國元首能否再次見面，全世界都在看。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

「川習會」月底能否上演全球關注，美國總統川普更在昨（10）日說，若中國拒絕在日本G20峰會上舉行首腦會談，他將啟動第四批關稅制裁。對此，中方似乎仍按兵不動，外交部發言人耿爽今天繼續表示，「如果美方願意平等協商，我們大門敞開，如果美方執意升級貿易摩擦，我們將會堅決應對，奉陪到底」。

川普在接受美國CNBC電視台採訪時，面對記者詢問若大陸國家主席習近平缺席G20，兩國未舉行首腦會談，美方將如何回應。川普說，這會讓他很驚訝，且美國第四批對華3000億美元商品的加徵關稅，將很快生效。不過他仍表示，「G20會上應該會與習近平安排會面」。

▲美國對中國施以關稅制裁後，繼續對華為等中國科技企業展開封鎖。（圖／路透）

對此，在今天下午大陸外交部的例行記者會上，耿爽再次重申與昨日相同的回應，表示「如果有這方面消息（兩國元首會晤），我們會即時發布。」

他說，關於中美經貿問題，我們態度是明確和堅定的，中方不想打貿易戰，也不怕打貿易戰，如果美方願意平等協商，我們大門敞開，如果美方執意升級貿易摩擦，我們將會堅決應對，奉陪到底。





▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

事實上，川普上述言論受到國際廣泛關注，因為自5月初美方啟動對華2000億美元商品加稅，以及封殺華為等中國企業後，兩國貿易磋商陷入泥沼。川普在受訪時很有信心的指出，「中國必須與美國達成協議，因為他們不得不」。

不過大陸國關學者時殷弘日前受訪時認為，由於兩國分岐過大，達成協議的機率越來越小，假使兩國領導人見面，錦會有一定程度的緩解，雙方仍需承擔貿易戰帶來的衝擊。他還說，美國認為此舉將重挫中國，但反之對美方的損害也不小。

根據大陸海關總署昨日發布數據顯示，今年前五月，中美貿易總額年減14.5%；值得注意的是，被認為高懸「稀土牌」的北京政府，5月稀土出口總量已較上月大減16%。

▼稀土可能成為中美貿易戰的籌碼。（圖／翻攝自維基百科）