「北京需要這項協議」　川普放話：習若不來G20，美國立刻加稅

▲川普稱，習近平若不出席G20，美方將立刻對中國商品加稅。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）10日晚間表示，很期待與在20國集團峰會（G20）舉行期間，與中國國家主席習近平進行會談，因為「北京需要這項協議」；他指出，屆時若習近平不出席，將立即對大批中國商品採取加稅行動。

川普在接受CNBC採訪時說明，這場「川習會」已經排定好了，「如果他沒有到場，我會很驚訝。我沒有接到他不去的消息，我們有見面的計畫。」他提到，「若是我們沒有達成協議，那麼關稅將會增加。」

川普相信，美中雙方最終會達成貿易協定，因為「中國需要這項協議」。他指出，華為公司屆時也可能納入協定。

▼ 川普指出，中國需要這項協議。（圖／路透）



川普強調，中國刻意貶值人民幣，造成國際競爭不平等的現象；而聯邦準備理事會（Fed）採取的策略更加劇了這種情況。

對於「川習會」將在G20峰會上展開的消息，大陸外交部發言人耿爽點明，「如果有這方面具體消息，中方會及時發布。」他強調，有關經貿摩擦的相關問題，中方一直秉持著明確、堅定的立場。

耿爽指出，「中方不想打貿易戰，也不怕打貿易戰，如果美方願意平等協商，我們大門敞開。如果美方執意升級貿易摩擦，我們將會堅決應對，奉陪到底。」