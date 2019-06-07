美國介入WTO上訴法官任命　歐盟崩潰設「影子機構」疏通貿易爭議！

▲WTO日內瓦總部。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國長期以來在世界貿易組織WTO中，對於上訴機構的法官任命刻意阻擋，導致上訴法院到今年12年前可能進入癱瘓狀態，因法官人數不足，導致國際爭端案件無法得以疏通，對此歐盟提案將設立影子體系來規避美國的阻擋。

根據《路透社》報導，目前全球最高貿易法庭共有7位法官，但因受到美國總統川普阻擋任命，至12月前將只會剩下一位，理由則是「這些法官的權力遠遠超越美國法律」，但因法官人數不足，無法再繼續審理國際爭議案件，這很可能導致貿易爭議沒有疏通的發誓，進而讓全球貿易秩序受到干擾。

日前，歐盟各國議員之間提出草案，歐盟以及與其發生爭議的WTO成員國將使用WTO仲裁法規來建立新的司法程序，除非美國將停止介入新法官的任命，不然未來爭議雙方將「複製現有體系」衍生出新的臨時程序，並且由WTO秘書長選三名前任上訴法官來監督。

WTO自1995年成立以來，消化掉600多項貿易爭議案件，其中皆與歐盟有關，這項提案也將在歐盟提出並且得到成員國投票支持後，再提到WTO進行表決。貿易專家包恩（Chad P. Bown）表示，面對美國的阻擋，成員國尋求新的方式，這是好的跡象，且能讓美國知道阻擋任命法官的嚴重性，但整體問題還需要與美國溝通，不然也只是「短暫性」解決問題。