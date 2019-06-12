與15歲妹嘿咻3次生子…板模工負責：我想結婚養小孩！　法官成全小爸媽

▲15歲少女當了小媽媽，希望法官對孩子的爸從輕量刑。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Unsplash）

社會中心／綜合報導

基隆一名夏姓板模工和15歲女網友小美（化名）嘿咻三次，讓對方懷孕產下一子，因此吃上官司，但他強調要和對方結婚扶養小孩。法官認為夏坦承犯行，因此判有期徒刑3月、可勞動服務90天。

判決指出，夏男2018年7月於網路認識小美，兩人成為男女朋友同居，分別於同年8月底、9月及11月中旬在兩人住所嘿咻3次，讓她懷孕生產。小美父親抱孫當了阿公，才知道此事氣得提告。

基隆地院法官審酌夏男與小美為男女朋友，知道她為14歲以上、未滿16歲少女，對性行為自我決斷能力尚未臻成熟，卻未能克制自己，仍與她發生關係，所為並非可取。

▼夏男願意和小美結婚一起養小孩。（圖／示意照／翻攝LibreStock免費圖庫）

法官說，惟被告犯後始終坦承犯行，並已與小美及其父達成調解，且計畫與她結婚共同扶養小孩，犯後態度良好。小美也說，希望法院從輕量刑。小美父親也替「準女婿」求情，希望夏別入監，才能幫忙顧小孩。

法官依對14歲以上、未滿16歲女子性交共3罪，各處夏男有期徒刑2月，應執行有期徒刑3月，得勞動服務。全案可上訴。