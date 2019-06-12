「中美脫鉤論」延燒　陸外交部諷：少數冷戰思維

▲中美貿易關係中，美方覺得是中方佔了便宜。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

美國總統川普上任後採取保護主義，針對有美方人士認為，中美貿易是「中國佔便宜」，兩者「脫鉤」才對美方有益，大陸外交部發言人耿爽表示，這是美國一小撮固守冷戰思維，奉行零和博弈的人鼓譟出來的「極其危險、極不負責任的論調」。

耿爽今天下午主持大陸外交部例行記者會，面對上述議題，他首先「三連問」回應，表示想讓中美脫鉤，首先要問問公司企業同不同意，問問地方省州同不同意，問問兩國普通民眾同不同意。

▲大陸外交部發言人耿爽 。（圖／翻攝自新華網）

耿爽說，脫鉤論這種論調，違悖中美關係合作共贏的本質，罔顧兩國交流友好密切的民意，不符時代發展進步的潮流，不可能得到支持，也注定不會得逞。

他指出，中美建交40年來，兩國形成你中有我、我中有你，高度互補、深度融合的利益格局和互利互惠關係。現在，中美已經成為彼此最大貿易夥伴國和重要投資對像國。僅2017年，美資企業在華銷售收入就超過7000億美元，利潤超過500億美元。

因此他強調，奉勸美方某些人反省反思自己的所作所為，不要妄圖開歷史倒車。耿爽說，中美作為兩個大國，合則兩利，鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇。

針對即將舉辦的第十次中英經濟財經對話，耿爽說，經中英雙方商定，第十次中英經濟財經對話將於6月17日在英國舉行，大陸國務院副總理胡春華與英國財政大臣哈蒙德將共同主持對話。

他說，該對話是中英兩國就經濟財經領域的戰略性、長期性和全局性問題進行雙邊溝通和政策協調的重要機制。自成立以來，這一機制有力推動和促進了中英經濟財經對話，鞏固和發展了中英雙邊關係，本次中英經濟財經對話期間，雙方將就宏觀經濟形勢和全球經濟治理、貿易投資與大項目合作、金融合作、戰略性與新領域合作等議題展開討論。