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《逃犯條例》若通過…德考慮取消原引渡協定　歐盟警告：傷及香港商業地位

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▲▼香港,反送中。（圖／達志影像／美聯社）

▲港警不斷向示威者投擲催淚瓦斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

香港「反送中」示威引發國際關注，德國外交部發言人表示，若是香港《逃犯條例》批准通過，將會損及德國與香港現有的引渡協定，「我們正在研究德港的引渡協定能否繼續執行，也會考慮廢止。」聲援香港民眾的歐盟12日指出，這次修法恐會影響香港在國際的商業地位，港府應與民眾進行理性對話。

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德國外交部發言人阿德巴赫（Maria Adebahr）12日指出，柏林與其他歐盟成員已向港府表達對《逃犯條例》的擔憂，「我們還在研究，若《逃犯條例》得到批准，德國與香港之間的引渡協定，是否能以目前的形式繼續執行。」總理梅克爾（Angela Merkel）的發言人賽貝特（Steffen Seibert）則對示威群眾的和平行動表示肯定，「我們呼籲所有相關單位，能夠確保香港局勢保持安全與和平。」

▲▼香港,反送中。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾戴著口罩與安全帽和平抗議。（圖／達志影像／美聯社）

歐盟在12日晚間的聲明中，聲援百萬香港民眾「反送中」的和平集會權利，更指這次修法觸及敏感問題，將會影響香港在國際社會的重要商業地位。歐盟外交事務負責人墨格里尼（Federica Mogherini）表示，歐洲國家與香港民眾一樣，對《逃犯條例》感到擔憂，如此敏感的修法，不但會對香港與歐盟公民造成影響，也會波及企業對香港商業金融地位的信心。

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關鍵字：香港,逃犯條例,反送中,歐盟,德國

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