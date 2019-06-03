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天兵爸鬆繩索！5歲小姐妹「坐充氣天鵝船」　狂風一路吹到遠洋

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▲小姊妹因為風浪大坐在天鵝船上漂走。（圖／翻攝自推特）

▲小姊妹因為風浪大坐在天鵝船上漂走。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

炎炎夏季準備報到，不少家庭都會趁著周末好天氣到海邊玩水消暑，但是在照顧孩子的方面就要特別注意了，因為英國愛爾蘭這名父親，就天真的將2名5歲小女孩放在充氣天鵝船上，沒想到一個不注意繩索鬆了，整艘天鵝船就這樣漂到遠遠的海洋去了！

根據英國《每日郵報》報導，英國的薩默塞特海邊，出現一個瞬間捕捉大家注意的景象，一名父親帶著2個5歲的小女孩到淺灘上玩耍，原本是相當放鬆的午後，暖暖的太陽配著徐徐微風，沒想到這位爸爸想說暫時將綁在充氣天鵝船的繩子鬆開，一個不注意坐在上面的兩個孩子加上天鵝船，就這樣被風和海浪帶到較深的海域去，所有觀光客當場傻眼，著急的父親立刻報警請來救援人員帶回孩子。

女孩的父親表示，原本是將充氣船的繩子綁在一根竿子上，但想說可以讓充氣船往前漂一些，所以就放開繩索，結果出現了一陣大風就把天鵝船拉遠了。小女孩們在天鵝船上大聲尖叫引了所有人的關注，救援人員桑德森（Phil Sanderson）表示，小女孩們跟她們的父親當時呆了一下，這短短的幾秒就讓天鵝船被推得更遠一些，當我們救到她們時，她們非常害怕。

此外，救援人員一度派出直升機協助救援，就是擔心充氣天鵝船會飄出外海。救援結束後，救生員在沙灘上特別宣導，一定要特別注意身邊的孩子跟充氣泳圈，免得意外再發生。

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關鍵字：充氣天鵝船,女孩,海邊,沙灘

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