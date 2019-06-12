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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

法官何宇宸遭送監察院　法轉司：遲來的正義還是正義

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法官，法槌（圖／視覺中國CFP）

▲桃園地院法官何宇宸送監察院議處，法轉司認為遲來的正義還是正義。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園地院法官何宇宸，因審理案件時恐嚇當事人，又違規擔任妻子的訴訟代理人，遭司法院決議送監察院調查議處。對此，「法官翻轉司法群策會」隨即貼出標題為「遲來的正義」文章，認為何宇宸的問題早就存在，現在不論司法院移送何宇宸的動機為何，「遲來的正義還是正義。」

何宇宸，審理前中壢市代表會副主席劉威德涉嫌賄選案件時，多次以羈押手段，恐嚇共犯、證人說出不利劉威德的案情；另外他也違規擔任妻子的訴訟代理人，遭司法院人事審議委員會議處。人審會6月中決議，何宇宸明顯違反「法官倫理規範」，移送監察院調查議處。

而法轉司早在去年就質疑過何宇宸擔任法官的合適性，法轉司提到，何宇宸恐嚇當事人與擔任妻子的訴訟代理人的事情，早在2017年人審會開會前，就已經存在；但人審會最後還是通過何宇宸的試署議案。「究竟是當時放水？還是因為呂太郎秘書長被提名為大法官了，怕立法院審查時被質疑，只好下重手？」

而法專司也提到本案程序爭議，「另有人質疑何法官已由法官評鑑委員會依法官法第39條第1項第2款規定，認為沒有懲戒必要，所以送人審會審議，則人審會是否只能作行政懲處？如果再行送監察院，是否架空法官評鑑委員會的認定？法源依據為何？ 」

法專司最後認為，「法評會並未一併處理何姓法官擔任訴訟代理人的違失部分，法評會與人審會審議的基礎事實並不完全相同。再者，如有應受懲戒之情事，司法院有移送監察院審查的獨立權限；縱使法評會認為無懲戒的必要，也應做相同的解釋；何況就我們的了解，監察院早已立案調查，司法院主事者再鄉愿，總該『識時務者為俊傑』吧！ 」
 

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關鍵字：法律,人權,法官評鑑,法官翻轉司法群策會,法官,選罷法,何宇宸,司法院,法官評鑑委員會,監察院

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